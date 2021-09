Eddig egészen kevés jó tapasztalatunk volt a villanyautókról vezethetőségüket illetően. De a sok belső égésű motorosnak tervezett platformú autók után végre itt vannak az olyanok, mint az Enyaq, amit már villanyautónak is terveztek. Ez azonnal érződik rajta, ahogy megtesszük az első métereket. Nagyon egyben van, érezni rajta, hogy az akkumulátor itt nem plusz teher, hanem az autó szerves része és hasznos merevítés is egyben. Annyira egy tömbként mozog az autó, hogy azt elmondani is nehéz, komolyabb prémiumautóknál lehet érezni ilyen merevséget és akkor sem mindig.

Sofőrrel és pláne már egy utassal is bőven két tonna felett nyom. Ezt érezni is rajta, amire a kormány hangolásával és a visszatermelés mértékével is rájátszottak. Nem egy habkönnyű dolog érzésre sem és ez eredményezhet rosszat és jót is. Szerencsére itt az utóbbit, mert a 21 colos kerekek és a szimpla tekercsrugós felfüggesztés ellenére a súlya úgy vasalja ki az úthibákat, mintha ott sem lennének.

Az egymás utáni bordákba, hullámokba halványan beleremeg a karosszéria, de nem bután, és ez nagyon jó pont. Érzésre a futómű hangolása kiváló, pontos. A tapadás tökéletes, tempós kanyarban sem bizonytalan. Kellemetlen zörej, vagy rázkódás sincs, már-már kínosan jónak tűnik a futása. Telitalpas gázadásra nem tör ki a fara, annyira azért nem erős, de épp eléggé érezni, hogy hátulról tol és nem tekergeti a kerekekre érkező nyomaték a kormányt a kezünkben.

Az ereje nem sok, de nem is kevés, a villanymotor miatt alapról érkező nyomatéktól dinamikusan rajtol, kényelmesen veszi fel a forgalom ritmusát. A visszatáplálás mértékét állíthatjuk, de automatán is nagyon ügyes, olyankor ahhoz igazítja a lassítás mértékét, hogy van-e előttünk autó, vagy sem. Autópálya-tempónál is csöndes, kellemes utazóautó. Sötétben autózva, a lila fényben úszó beltérben ülve könnyen elfeledteti, hogy Škoda embléma van rajta, ha Audi lenne, azt is elhinném.

Jól mutatja a hajtáslánc hatékonyságát, hogy a gázpedálra nem kínosan ügyelve, a teszthét 800 kilométeréből 300-at autópályázva átlagban 17,9 kWh-s fogyasztást produkált. Hatótávolságban ez ebben a formában 440 kilométert jelentett egy töltéssel, ami az átlagosnál kicsit sportosabb vezetési stílus mellett bőven jónak mondható.