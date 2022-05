Jobb egy koreai autó a német prémiumoknál?

Beülsz, és sehol nem találod a megszokott feliratokat vagy emblémát, amiből látható volna, mégis milyen autó ez. Hyundai vagy Ioniq felirat helyett négy négyzet néz szembe veled a kormányon a kürtlapról.

11,98 méteres körátmérővel nem túl fordulékony autó a tesztelt Hyundai Ioniq 5, ami szélességével együtt megnehezíti az életet városban, akárcsak a hátrafelé rémes kilátás. Nagyon erősen rá vagy utalva a körkamerás rendszerre, amely tiszta és kellően nagyban megjelenített képével, a cserélhető kameraállásokkal menti, amit lehet, már amikor nem esik az eső és nem koszos a kamerák lencséje.

A gyorsulás 0-ról 100-ra 5,2 mp, ehhez illő a robbanékonyság gázadásra vagy lámpától indulva. A sebesség fokozódásával mérséklődő vehemenciával nő tovább a tempó, mint más elektromos autókban is, de összességében a 306 lóerős, első-hátsó motoros Ioniq 5 nagyon gyors autó.

Sportos vezetéshez országútra a futómű, illetve a lengéscsillapítás lehetne feszesebb. Kisebbet billenő karosszériával nyugodtabban hasíthatna a nagy testű, 2020-2100 kg közötti modellváltozat. Ilyenkor hiányzik az üzemmódokhoz igazítható adaptív lengéscsillapítás.

Sportban kicsit túl hegyes a reakció, az autó nagyon hirtelen reagál a menetpedál lenyomására. Szokni kell, ahogy apró pedálérintésre is megugrik, nem egyszerűen meglódul. Normál állásban harmonikusabban fogadja a menetpedál lenyomását. Az Eco üzemmód kezdetben kasztráltnak hat, de gyorsan megszokható. Egy gondom volt vele, hogy a gázpedál ellenállása 130-as autópálya-tempóhoz túl nagy Eco üzemmódban.

Ha a legtakarékosabból a legsportosabb állásba váltunk, az nagyjából 15-20 km-t farag a hatótávolságból. Autópályán itt is tud olvadni a hatótáv, 150-et tartva két kilométeres emelkedőn hetet esett a tartomány, ami a range félrefordításként éktelenkedik a kijelzőn. A 185 km/órás végsebességgel legfeljebb Németország egyes sztrádaszakaszain verethetünk, óra szerint 189 km/óra volt a legtöbb, amit a tesztautóban leolvastam.

Apró ballépés, hogy a deréktámasz csak ki-be szabályozható, fel-le nem, ellenben az Ioniq 5 szélvédőre vetített kijelzője nagyon szép és fejlett. Virtuális nyilak kirajzolásával jelzi a lekanyarodás irányát és helyét, látni rajta a sebességhatárokat, a fontosabb táblákat is felismeri. Ha akarjuk, egzaktul átveszi a sebességkorlátozásokat vagy előre beállítható tűréssel kezeli őket.

Ez az autó vezetőtámogató rendszerekből is megkapta a legfrissebb technikát. A hátsó keresztirányú forgalomfelügyelet itt is hisztériás pánikkal reagál, vijjogva beleblokkol a fékbe akkor is, ha nem fenyeget ütközésveszély. Jobban tetszett az automatikus fékezés parkoláskor másik autó vagy tereptárgy megközelítésekor, ez hasznos lehet a vevők egy részének.

Az adaptív tempomat rendben működött, az automatikus sávváltás viszont az én tempóigényemhez túlságosan lassan vált sávot. Amikor a rendszer felméri az indexelést követően, hogy a sávváltás biztonságos, nagyjából 6-7 mp telik el a ki-besorolás kezdete és a sávváltás befejezése között. Ez csak akkor nem zavaró, ha reggel négykor egyedül mozgunk az M6-on.

Imponáló csendben gurul a tesztelt Hyundai Ioniq 5. Az oldalüvegek elöl és hátul is kettőzöttek, a dupla üvegezést alapos hangszigetelés és zajelnyelő poliuretán habanyaggal halkabbá tett gumiabroncsok egészítik ki, így a szélzaj és a kerékzaj is csekély. A rugózás a 20 hüvelykes felnivel is kényelmes, az autó finoman gördül, pedig jókora testet kell tartania.

Alapáron jár az Executive és a First Edition kivitelekben az ülésszellőztetés, kiegészítve a hátsó szélső és az első ülések fűtését. Beállítható a hőmérséklettől függően automatikusan elinduló fűtés vagy ülésszellőztetés, de utóbbit nem jó a szoftverre bízni, mert akkor is kergette a ventilátorokat, amikor nem kívántam hűvös huzatot deréktájban.