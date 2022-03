Nem az Enyaq az első autó, amiben teljesen feleslegessé vált a gyújtáskapcsoló. A Volvo C40 Recharge-ban szintén klassz, hogy nem kell teljesen felesleges dolgokkal foglalkozni indulás előtt – ráadni a gyújtást – hanem elég beülni, nyomni a féket és D-be húzni a fokozatválasztó apró bütyköt, és indulhat is a menet. Megállásnál is elegendő P-t választani, majd kiszállni az autóból. A Škoda is tudja ezt, de itt még nem merték elengedni a motorindító gomb kezét, az megtalálható a kormányoszlopon, bár egyáltalán nem kell megérinteni, minden működik nélküle is.

Ha már elindult az autó, akkor az irdatlan masszív építés az első, ami feltűnik. Muszáj is rendesen összerakni, a sportosabb változat a nagy akksival, sofőrrel közel 2,4 tonna, ha pedig telerámoljuk, 2740 kg is lehet a maximális tömeg. Ennek ellenére egy nyikkanás nincs az utastérben, mintha egyetlen gránittömbből faragták volna ki az egész autót, pedig a tesztút a szokásostól eltérően tartalmazott borzalmas minőségű útburkolatot is. Sőt, nem szándékosan, de végül kipróbáltuk terepen is az autót, igaz, a 21 colos kerék vékony gumival nem igazán erre való.

Bár a futómű remek, mégis van valami finom, a háttérben kísértő bizonytalanság a kezelhetőségben. Igazából mindent megcsinál az autó, olyan helyzeteket is kimozog, amikor az úthibába tempósan belezuhanva már szinte érezni, hogy a 2,4 tonnás tömb az aszfaltot átszakítva, meg sem áll a kontinentális talapzatig, de azt is kezeli, ha valamelyik hátsó kerekét kell a szintkülönbséggel megbolondított kanyarban elemelni a talajtól. A baljós érzés nem is ettől van, hanem attól, hogy vajon hol van ennek a tudásnak a határa? És mi történik akkor, meg lehet még menteni a helyzetet? Bár valószínűleg ezt senki nem fogja feszegetni. Hétköznapi használat mellett még a 21 colos, óriási kerekek is jót tesznek a menetkomfortnak, a legtöbb úthibát szimplán átlépi vele az autó, és közben nem ráz, nem kényelmetlen.

Vezetés közben csendes az utastér, gyorsabb tempónál sem zavaró a szélzaj, a karosszéria jól átlátható, bár hátra nem érdemes fordulni a gyorsan elfogyó tető miatt. De parkolásnál ott a kamerarendszer, az mindent megmutat az autó körül, amit látni kell. Vezetőtámogató rendszerek közül is számos megtalálható benne, adaptív tempomattól a sávtartón keresztül a vészfékezős rendszerig, és még parkolóhelyeket is képes megjegyezni, ahová azután magától leparkol.