Erőnyerő – teszten a Ford Mustang Mach-E GT

Bárki ült is be az autóba, a 15,5” képátlójú, álló formátumú érintőképernyő vonta magára a figyelmét. Ezen a gyorsan reagáló, szép rajzú felületen kívül még egy kijelző van az autóban, a kormány mögötti 10,2 collos egység. Egyszerre látható rajta a töltöttség százalékban és a megtehető távolság.

Jópofa a a nagy képernyőn a színező és az amőbázó felület, de a 3×3-as négyzethálónál jobb lenne nagyobb pályát programozni a modellévváltáskor. Ezek a játékok csak álló helyzetben érhetők el, az autó arra is odafigyel, hogy ne scrollozd másodpercekig menet közben a telefonkönyvet, ilyenkor időleges biztonsági szünetre ítéli a görgetést. Mivel a kábel nélkül, flottul futó AndroidAuto hangvezérlése nemigen működött, sokszor kellett kézzel kikeresni a hívásnaplóban meg nem található neveket.

Hátul bőven van lábtér, a kis helyigényű elektromos hajtás a 4,7 méteres autóban nagyon sok helyet ad hosszirányban. A fejtér inkább közepes. Sajnos az első sportülések hátulján nincs csomagtartó háló, mint valami nyomorult Ryanair-gépen, ahol egy üveg vizet is csak a térded között szorongathatsz. De itt legalább az ajtóban és a kartámaszban van rakodóhely, elöl pedig lazán találni mindennek helyet.

Elöl szemre is nagy, hátul szemre is szűk a csomagtér. Az autó méreteihez képest a 402-1420 literes hátsó csomagtér alaphelyzetben kicsi. Nagyon hasznos a frunk (front-trunk), az orrcsomagtér, amely 100 literes méretével egyáltalán nem csupán a töltőkábelek befogadására alkalmas. Kábelből kettő jár, mert a Type 2-es közterületi, áruházi AC-töltőkhöz valón kívül, a Ford adja az autóhoz a 230 voltos vésztöltőt is. Ez nagyon rokonszenves, jól jön, még akkor is, két nap teletölteni a teljesen lemerült akkumulátort.