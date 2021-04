Röviden – Ford Mustang Mach-E Mi ez? Egy teljesen az alapjaitól új fejlesztésű elektromos autó, mely a Ford mérnökeinek a munkája. Mustangnak hívják és a formatervét is a kupé ihlette, de nem annak az utódja, vagy folytatása Mit tud? Akár 610 kilométeres hatótávolságot egy töltéssel, 5 másodperces 0-100-as gyorsulást és online szolgáltatásokat, megosztható digitális kulcsot és egészen megkapó belteret Mibe kerül? Hivatalos árlistája még nincsen, előzetes információk alapján 20,6 millió forintról fog indulni Kinek jó? Már a belépő szintű modell hatótávolsága is helyettesíthet belsőégésű motoros autót, a csúcsmodellé pedig felül is múlhatja bizonyos benzinesekét, így első autóként is használható már

Ugrásszerű változásokat hoznak az elkövetkezendő évek az autóiparban és az új autót vásárlók életében. A villanyautók már itt vannak, a legtöbb gyártó szinte az összes erőforrását arra használja, hogy egy-két éven belül nem csak egy, de több tisztán elektromos modellje is legyen a piacon még úgy is, hogy a törekvéseik kevéssé mutatták ezt a múltban. A Fordnál volt próbálkozás, de a Focus Electric finoman szólva sem volt már piacképes, mire elkészült. A jövőben már a Volkswagennel közösen dolgoznak, de előtte megépítették az első igazi villanyautójukat úgy, ahogyan ők elképzelik. Mustang emblémával.

Klasszikus hűtőmaszk nincs, csak a sziluettje, alul aktív lamellák vezérlik a hűtésnek jutó levegőt

Ez az új Mustang?

Okozott félreértéseket sokaknál a Mach-E megjelenése. Igaz, hogy ez egy új Mustang, de nem ez az új Mustang. Az eredeti, hamisítatlan benzinmotoros kupé és kabrió gyártását egy pillanatra sem állítják le és a fejlesztést sem. Akkor lesz majd baj és jön egy még furcsább világ, amikor a Ford elengedi a Mustang kezét, amíg lehet, addig nem fogják ezt meglépni. Addig is kibővítik a kínálatot és az egyik, ha nem a legmeghatározóbb és legrégebb óta fennálló modell neve alatt, mármint amellett lép piacra a jövő, pontosabban már a jelen Fordja.

Annyi biztos, hogy beszél róla a közönség, nagyot is kell csapni az asztalra most ahhoz, hogy ebben a vircsaftban észrevegyen valaki egy új villanyautót. A Mustang Mach-E-t garantáltan észre fogják venni. Ez a forma dögös, nem úgy, ahogy egy szálkás vadló, dundi vonalakkal csábít, és kétség kívül megvan benne a karakter. Élőben jól kiadja a szinte vízszintes „motorháztető” és a kupéról tökéletesen másolt hátsó kerekek fölötti domborulat. A tetővonal csapottabb, mintha egy sima SUV lenne, de a trükk itt is megvan, a tényleges tetőlemez azért magasabban fut, mint a fényezett tetővonal.

Újragondolták a fényszórókat mindkét végén, szerencsére nem úgy, mint egy Michelin csillagos séf a lecsót, ezek még így is erősen hasonlítanak a kupé lámpáira. Feketére fényezett kerékjárataival lett kecsesebb a fazon és ennél nem is lehet másabb a külső a színét leszámítva. Egyelőre egyféle kinézettel és lényegében egyféle összeállításban is lesz elérhető csak a Mach-E, csak a mindent bele kivitel lesz, de a hajtást azért még megválaszthatjuk, hogyan álljon össze.

Irány a webshop autót venni!

A Mach-E lesz az első olyan Ford, amit csak és kizárólag online felületen keresztül lehet majd megrendelni. Ez le fogja egyszerűsíteni a rendelés folyamatát és miután úgysincs miben ügyintéző segítségét kérni a választandó extrákat illetően, kézenfekvő megoldás. Haladó országokban ez több gyártónál is működik már, nem feltétlenül akarnak bemenni már a vásárlók a kereskedésekbe, csak hogy személyesen állítsák össze az autót. A Mach-E megrendelő felülete egyelőre még nem elérhető, de nyáron már biztosan aktív lesz, az első ügyfélautók pedig már októberben megérkeznek Magyarországra is.

Közel 4,8 méter hosszú, de csak 1,6 méter magas és mellé 1,88 széles, vagyis az arányai elég jók. Emellé 2,97 méteres tengelytávolságot tud, ami hosszabb az alap 7-es BMW-énél is, vagyis garantálja a tágas utasteret. Egyelőre csak statikusan találkozhattam vele, így a vezetés most elmaradt. Ebben a helyzetben volt időm ismerkedni az utastérrel és ráhangolódni a Ford jövőjére, ami őszintén szólva elég biztató.

Egészen más belül, mint az eddigi Fordok

Feltűnően jó ülni a Mach-E kormánya mögött, nem ülünk kellemetlenül magasan, mint egy Kugában, tényleg van itt némi sportosság. Tágas az utastér, de sokat szűkít az érzeten a fekete tetőkárpit. Ez csak Európában lesz így, az amerikai modelleknél választható világos kárpit is. Persze a fix panoráma tetőablak ad világosságot, és csak azt adhat, mert nincs se rolója, se nyitható része, cserébe komoly hő védelmet ígér. Volt már ilyennel jó és rossz tapasztalatom is, kíváncsian várom, milyen lesz a Mach-E használat közben.

Szép megoldásokat alkalmaztak az utastérben, de mielőtt az egészet uraló kijelzőn turkálnánk, nézzünk körül. Letisztult és ez a jóféle letisztultság, amiben ott van a dinamika, miután egy autóban ülünk. A hangszórókat végtelenül stílusosan a szövet berakás alá rejtették mindenhol, olyan anyag ez, amivel a szobai hifi rendszerek hangszóróit is fedik. Mégsincs lakás hangulata, ez itt stílus kérem, gondolkoztak rajta és nem egy sokezredik újabb módon pöttyös fröccsöntött fedelet terveztek hozzájuk.

Tárolóból akad elég a középkonzolon, az ajtókban és a csomagtérben is a padló alatt. A 402 literes raktér nem óriási, de van egy 80 literes elöl is, így hátul nem kell helyet foglalnia a kábeleknek. Miután ezt villanyautónak tervezték, ügyesen használták ki a teret, így elöl nem a hajtás csetreszeit, hanem igényesen kialakított és szigetelt csomagteret találunk. Mókás apróság, hogy miután a Mach-E globális modell, nálunk is benne lesz elöl a belső pánik nyitógomb, ha poénból bezártuk volna valamelyik haverunkat.

Mit tud ez az óriási kijelző?

Mindent is a hatalmas, 15,5 colos állított tabletről kell irányítanunk, ami a fedélzeti rendszereket illeti. Mindezt simán el lehet intézni egy kisebbről is, de most ez a divat, mióta a Teslánál megjelent, megőrült az autóipar. Rajta van a klímapanel és a multimédia is, egyszerre több menü is kint lehet, ami jó pont, további jó, hogy szépen fut a szoftver, nincsenek akadások és késlekedések, nem kellemetlen turkálni benne, ami mindenképp pozitív.

Beállítások hosszú során rághatjuk magunkat végig, mindent is magunkra igazíthatunk, mot inkább bele se mennék, milyen listát ad ki egy ilyen, ha a szimpla beállítások menüt megnyitjuk. Ami az érdekes ebben, hogy az online rendelhetőségnek része lesz az is, hogy az autót előre beállítsuk, amikor kézhez kapjuk a kulcsát, már konfigurálva lesz az ízlésünk szerint. Nekem ez furcsa, mintha egy számítógépes szimulátorban pakolnánk össze az autót verseny előtt, aztán a start gombra kattintva nem a pályára, hanem az autó kormánya mögé kerülünk. A műszeregység is digitális kijelző, egy szolid 10,2 colos panel letisztult grafikával.

Az online világ és a digitalizáció ebben az autóban letaglózóan testet ölt. Ma már működőképes és eladható modell az, hogy az autóhoz nem kell kulcs. Van egy számzár az ajtókereten, csak a megfelelő kódot kell tudnunk és persze ott kell lennie egy olyan telefonnak, ami hozzá van adva az engedélyezett sofőrök telefonjához. Indításhoz külön számsor tartozik, és ezzel a megoldással simán megoldható az, hogy egy Mach-E kulcsa digitálisan jár körbe, ha valakinek szüksége van az autóra, egyszerűen megosztják vele a kulcsot, mintha csak egy képet kapna Messengeren.

V8 azért van benne, ugye?

Véletlenül sem, a Mustang Mach-E csak elektromos lehet, többféle konfigurációban. Egy és kétmotoros kivitel közül választhatunk majd és kétféle akksi közül. Nettó 68 és 88 kWh-s akkumulátorok közül lehet választani a kisebb esetén 269 lóerős hátsó villanymotorral, vagy ugyanilyen összteljesítményű első és hátsó villanymotorral összkerékhajtású kivitelben. A 88 kWh-s akkumulátor mellé 294 lóerős a hátsó villanymotor, a kétmotoros esetén pedig 351 lóerő az összteljesítmény 580 Nm nyomaték társaságában és 5 másodperces 100-as sprintidővel. A végsebesség minden esetben 180 km/h-ban korlátozott.

Hatótáv tekintetében a WLTP mérés szerint 400-440 kilométerre képes a kisebbik és 540-610 kilométerre a nagyobbik akkumulátorral. A Mach-E esetében is igaz, hogy a nagyobb teljesítményű akkumulátorral hatékonyabban teljesít a rendszer, a tesztautó több mint 1000 kilométeres korábbi útjára számolva 22 kWh/100 kilométeres fogyasztást mutatott a számítógépe, ami egyáltalán nem rossz érték egy 2,2 tonnás autótól.

68 kWh RWD 68 kWh AWD 88 kWh RWD 88 kWh AWD Hatótáv (WLTP) 440 km 400 610 540 Lóerő 269 LE 269 LE 294 LE 351 LE Nyomaték 430 Nm 580 Nm 430 Nm 580 Nm

A kisebbik akkumulátorral és hátsó motorral hajszál híján 2 tonnát nyom a Mach-E, ezért komoly fékrendszerrel is ellátták, elöl teljesen kitöltik a 19-es kereket a négydugattyús fix nyergek, pirosra is festették, hogy biztosan meglássuk őket. Futóműve alumínium elemekből áll, az első és hátsó lengőkarok és bölcsők is a könnyű fémből készülnek. Ahol lehet, súlyt spóroltak, miután a nagyobbik akkumulátor kicsivel több mint 600 kilót nyom.

Vízhűtéssel temperálják a hatalmas akkupakkot, a vízcsövek pedig felül futnak. A hő menedzsment hatékonyan segíti az autó teljesítményleadását és a töltést is, a Mach-E 115-150 kW-os villámtöltésre is képes. 11 kW-os AC töltés esetén 8 óra alatt telítődik az akkumulátor, villámtöltéssel 30 perc alatt megvan a 80%, 230 voltos csatlakozóról pedig ilyet már nem szokás tölteni, de úgy több mint 2 nap is lehet, ha elég stabil a hálózat.

Mindkét töltőkábelt és még egy ipari átalakítót is ad hozzá a Ford, benne van az összes vezetéstámogató rendszer, bőrülések fűtéssel, elektromos csomagtérnyitás, online szolgáltatások és mobiltelefonos applikáció, lényegében minden. Nem egy rossz irány abból a tekintetből, hogy nem lesz rosszul felszerelt Mach-E. Az árban persze ez meg is látszik, előreláthatólag 20,6 millióról fog indulni a kisebb akkus és 22,9 és 22,9-ről a nagyobbik verzió, de hivatalos árlista egyelőre még nincs. Hamarosan hazai utakon ki is próbálhatjuk az új Mustang Mach-E-t, hosszú utakon fogjuk tesztelni, mert ha valamit a Ford egészen jól tud, akkor az a vezethetőség. Egy Mustangot pedig csak jó lehet vezetni. Nem igaz?