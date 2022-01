Az ajtót kinyitva letisztult, minden zavaró vacaktól mentes utastér tárul elénk a C40-esben. Klassz dolog, hogy a Volvónál rájöttek, a fekete szőnyegen túl is van élet, és rögtön egy elég merész kékkel borították a padlót, illetve ugyanilyen színű kárpitot kaptak az ajtók is. Elegáns légbeömlők és nagyméretű, zongoralakk keretbe épített, függőlegesen tájolt, 9 colos érintőképernyő uralja a középkonzol felső részét, amin Android alapú rendszer fut, temérdek szolgáltatással, de a lehetőségek maradéktalan kiaknázáshoz szükség lesz egy Google fiókra is.

Gombok, kapcsolók nem igazán törik meg a látványt, mindössze egy nagy hangerőszabályzó, illetve a zenék léptetését, lejátszását vezérlő gomb trónol a kijelző alatt, és mellette néhány bölcsen nem menübe száműzött funkció, amik a szélvédőn kilátást segítik. Klímavezérlő panelt hiába keresünk, azt már az érintésérzékeny kijelzőn kell elvégezni, apró felületek nyomkodásával, valamint az ülés- és kormányfűtés is itt aktiválható.

Belseje tágas, az állítható ülőlaphosszúságú, deréktámaszos első ülések kényelmesek is, és a második sorban is van elég élettér még 185 centis magassággal is, ha sikerül beülni az alul aránylag szűk keresztmetszetű ajtónyíláson. A nem nyitható, de így is látványos, nagyméretű üvegtető csak 190 centis magasság feletti utasoknak érződik zavaróan közelinek. A hátsó utasok két darab USB C aljzatot kapnak, elöl ugyanennyi van, de ezen felül 12 voltos csatlakozó és indukciós töltési lehetőség is rendelkezésre áll.

Műszerfala természetesen digitális, de nincs sokféle grafika, mindössze azt lehet állítani, hogy látszódjon-e a műszerek között a térkép, vagy ne. Apropó, térkép, a középkonzolon és az ajtókon végifutó, látszólag véletlenszerű, absztrakt minta a svéd Abisko nemzeti park egy részletének szintvonalait ábrázolja, amik még tapinthatók is, és sötétben hátulról megvilágítva egész jól fest ez a dekorbetét.

Elektromos autóban problémát jelenthet a csomagtartóban hempergő töltőkábelek által okozott káosz. Sok helyet foglalnak, és koszosan mindig útban vannak. Mivel azonban a villanyautók orrában nem foglal akkora helyet a hajtáslánc, mint a belsőégésű motorosokéban, így általában az autó elejében is kialakítanak egy rekeszt, amiben akár ezeket a kábeleket is lehetne tartani. A Volvo C40-esnek is van ilyen rekesze, ami 31 liter térfogatú, megfejelve a hátsó 413 literes csomagtartót.

Nagy kár, hogy az életben valószínűleg senki nem használja erre, mert aránylag nehézkes kinyitni, először a motorháztetőt kell felnyitni a megszokott helyen, a vezeőt lábterében elhelyezett retesz oldásával, majd felnyitni a tetőt, hogy az alatta lévő műanyag fedelet is felnyitva jussunk el a plusz csomagtartóig. Ember nincs, aki ezt választaná a kábelek tárolására, az egyszerű csomagtartóba hajítás helyett.

Lehajtva a hátsó ülések támláit 1205 literesre bővíthető a csomagtartó mérete, ami ilyenkor teljesen sík felületet kínál a rakománynak. Kedves figyelmesség, hogy a fejtámlákkal nem kell külön bíbelődni, a háttámla reteszélésének oldásakor maguktól lecsukódnak, nincsenek útban egy percig sem. A padló alatt extra rekesz is található, és hasznos a felhajtható csomagtér megosztó lap is. Pótkerék nincs az autóban, amit a helytakarékosság mellett az elöl-hátul különböző méretű kerekek is indokolnak. Defekt esetén marad a javítókészlet, vagy az assistance szolgáltatás.

Rakodni az ajtózsebekbe is lehet, van könyöklő, közepes méretű kesztyűtartós és itt található a billenős tetejű, kivehető szemetes is. A hátsó ülések mellett apró üregek fogják fel a zsebekből megszökő kisebb dolgokat, amik így nem tudnak mindenféle résben örökre eltűnni szem elől. Kárpitozása annak ellenére pazar, hogy valódi bőr nincs az autóban, csak annak látszó anyag, a kormány és a bőrszerű anyagok tapintása mégis kellemes, egész természetes.