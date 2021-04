Háromféle akkumulátort kaphat a Škoda Enyaq Mlada Boleslavban, a gyár főüzemében. A bruttó 55, nettó 52 kilowattórás kapacitású felett van a 62/58 kWh-s, a legnagyobb 82 kilowattórás kapacitásából 77 kilowattórát lehet kiautózni. A hatótávolság a WLTP-mérés szerint 355-537 km között mozog, a táblázatból kiolvashatjátok, hogy milyen akkuval és hajtásképlettel mennyi az ígéret. A legmesszebbre a nagy akkus Enyaq jut a 204 lóerős farmotorral és hátsókerék-hajtással.

Váltóáramú fedélzeti töltőből a legkisebb akkukapacitású modell 7,2 kilowattost kap. Az alapverziót hosszabb utak megtételében az egyenáramú villámtöltés 50 kW-os korlátja is hátráltatja, itt nem is rendelhető gyorsabb.

Hosszabb utakon jobb társ lesz a középső és a nagyobbik akkus Enyaq. A váltóáramú töltő itt már 11 kW-os és villámtöltéssel felárért 100 kW-tal zúdulhat az egyenáram az akkumulátorba. Az akku 400 voltos, tehát lemerülve 340-350 V lehet a feszültsége, feltöltve valamivel több 400-nál.

A legnagyobb akkumulátor elviseli a 125 kW-os villámtöltést is, ebben az esetben is felárért. A gyártó azt javasolja, hogy az akkumulátor kímélése érdekében a töltöttség 20-80 százalék között mozogjon a mindennapokban. A menüben be lehet állítani felső töltési határt és 230 voltos otthoni töltőre csatlakozva is limitálható az áramerősség.