Amennyiben mélyedést láttok a műszerfal tetején, akkor az az Octavia megkapta a szélvédőre vetített kijelzőt. Van fehér és havas útra szánt kék megjelenítése, nagyon hasznos és pihentető eszköz. Nagy kár, hogy beállítását nem segíti egy közvetlen gomb, amely a megfelelő menüponthoz vezetne, hogy ne kelljen a menü mélyére túrni.

Ha a nappali fényszórót használjátok, a középkonzoli gombsor sajnos nincs megvilágítva, csak tompítottra átkapcsolva. Ez azért rossz, mert belső világítás híján a klímarendszer gombját nehéz megtalálni, hogy az okosklíma helyett a hagyományos légkondit kiválasztva átkapcsolhassunk belső keringtetésre. Mert ennek az alapfunkciónak sem sikerült valódi gombot adni a műszerfalon, amire még a Peugeot is odafigyelt.

Maradéktalanul tetszett viszont a dízelmotor. Hidegen is viszonylag puhán, finoman jár, 340 Nm-rel nincsenek nagy kérdések előzés előtt, lazán gyorsul vele az új Škoda Octavia. Kényelmesen, vinnyogtatás nélkül villantja meg erejét és keveset fogyaszt.

Nyugodt országúti szakaszokat 3,8-4,3 literes átlagokkal tettünk meg, autópályán a dugóban állástól a 160-ig terjedő tempót a fedélzeti számítógép szerint 5,3 literrel megoldotta 100 kilométeren. A valóság nem ennyire szép, de az az 5,96 l/100 km, amit főleg országúti és autópályás tesztátlagként mértünk, bőven arányos azzal, amit a motor nyújt.

Elektronikus fokozatválasztó kart kapott a negyedik generációs Škoda Octavia. DSG-váltója manuálisan kettesbe visszakapcsolva enyhe rántásra volt hajlamos, felfelé váltva lágyan és gyorsan cserélgeti a hét fokozatot. Az áttételezés pont jó, 160-nál hetedikben 3200 a percenkénti fordulatszám.

Érdekes volt az adaptív LED-mátrix fényszóró. A lámpák fénnyel öntik el az országutat és a szisztéma igyekszik nem elvakítani a vezetőt a táblákról visszaverődő fénnyel és variálni a fénykéve felső rését is. Emiatt az autó tetővonalának magasságában sokszor történik valami, ami odavonzotta a tekintetemet, furcsa volt így éjszaka vezetni. A szembeforgalom kitakarása mesterien működött, szemmel látható, ahogy az autó körbelövi az érkezőt és csak ott tompít a fényáron, ahol muszáj, de ott annyit, hogy senki nem villantott rám.

Hosszabb utakon a 12 hangszórós Canton-audiorendszer és a már 210-ig dolgozó adaptív tempomat is hiányzott volna, ha be nem ikszeli az autót remek érzékkel (és bő kerettel) konfiguráló szakember. A sebességtartó automatika rutinosan fékez-gyorsít, ennek üteme jól igazodik az üzemmódokhoz.

Szokatlan volt a Front Assist vészfékasszisztens sutasága. Sokszor keltett pánikot kanyarhoz érve az út szélén álló autókat észlelve. Továbbra is félkésznek hat a sávok felfestéseit figyelő, alapbeállítása szerint a kormányzásba is beavatkozó sávban tartó rendszer. A Lane Assist dicséretesen egyszerűen, két gombnyomással kikapcsolható a kormányról, ez a fő előnye. Ha egy vezetői segédrendszer ennyire nem tudja tartani sávelhúzáskor az irányt, legalább ne legyen erőszakos a belekormányzásban. Az emberek között is terhes, amikor valaki úgy hangos és elszánt, hogy nem ért ahhoz, amit csinál.

Áldásos viszont az adaptív lengéscsillapítás-szabályozás működése (356 870 forintért). Jósága többek között abból is egyértelmű, hogy a normál üzemmódot csak a többi kipróbálása kedvéért hagytam el.

Comfortba kapcsolva az autó kapcsolata meglazul az aszfalttal, cserébe balettos könnyedséggel átlibben a goromba úthibákon. A Sport fő előnye a szorosabb kormányzás, a rásegítés mérséklése és az élvezhető kanyarsebesség.

Ebben az adaptív lengéscsillapítással járó 10 mm ültetésnek is szerepe lehet. Mindenesetre a tükörben elterebélyesedő törekvők pár kanyar után egészen kicsire tudnak zsugorodni a visszapillantóban és az egyszerű hátsó futómű ellenére jó menni a nagyfokú biztonságérzetet nyújtó, de egész agilis kombival.

Német autópálya limitmentes szakaszain a 170-180 laza utazósebesség. A dízelmotor csendesen működik valahol a háttérben, főleg a szélzaj van jelen az utastérben, de az is csak enyhén. Az ülésekből hiányzott a szellőztetés és a kihúzható combtámasz is, de az első ülések a négy irányba állítható deréktámasszal igazán jók.