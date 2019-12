4668 milliméteres hosszával az autó felfelé lóg ki a kompakt kategóriából, az 1825 mm széles és 1481 mm magas kombiváltozat kívülről elég nagy autó. Ezúttal Titanium felszereltséggel járt nálunk az alsó középkategóriás modell, 17-es felnikkel, visszafogott, de a kombinak is jól álló kékesszürke színben.

Hosszúsága 4668, szélessége 1825, magassága 1481 mm. A 270 centis tengelytáv is elég nagy egy kompakt autótól. Képek: Csepreghy Dániel

Mivel a kombi 29 centivel hosszabb az ötajtósnál, nagyobb hátsó túlnyúlása elveszi a forma orrnehézségét oldalnézetből. A csomagtérajtón terpeszkedő F O C U S feliratról mindig az az olvasmányélmény jutott eszembe, miszerint a Focusnak mint terméknek jobb az arculata, mint a Fordnak márkaként. Nem tudom, hogy ez most is így van-e, de ha igen, akkor ezt tovább erősíti a gyár.