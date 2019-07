A szép és látványos forma méretadatai két dologra engednek következtetni: tágas csomagtartóra és szűkös fejtérre. Mindkettő igaz. A csomagtér 594 literes térfogata csak 30 literrel kisebb a kombiénál, és majdnem duplája az ötajtós értékének. Gombnyomásra automatikusan nyílik a csomagtérajtó (feláras), a hátsó üléstámla három részben osztott, a kalaptartónak pedig van hely a padlóba vájt rekeszben.

Az utastérről is csak jókat tudunk mondani, de a szűkös fejteret muszáj megemlítenünk. Tesztautónk a 300 ezer forintért rendelhető panoráma napfénytetővel érkezett, ami igen kellemes és látványos extra, de felejtsük el, ha 185 centiméternél magasabbra nőttünk. Nem is emlékszem hasonlóan szűkös belsőre, a hajam folyamatosan a tetőkárpitot súrolta a jó oldaltartással bíró vezetőülés legalsó pozíciójában is. Fura mód, ennél a hátsó sorban sem rosszabb a helyzet, sőt, ott könnyebb úgy helyezkedni, hogy elkerüljük a kényszerű fésülködést.

A kárpitozás, a műszerfal műanyag burkolatai ellenben mind kedvünkre valók, az alap Ceedhez hasonlóan jó minőséget kapunk kicsit felcicomázva a GT felszereltség miatt. A kellően puha műanyagok és a remek ergomónia nagyban megkönnyítik a dolgunk, minden kézre esik, a műszerfal és a központi kijelző is logikusan tagolt, könnyen leolvasható. A minőségérzet kifejezetten jónak mondható, amit a piros színű varrás és a fémpedálok is kihangsúlyoznak.