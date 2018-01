Ha dizájn, be kell vallanom, nem az i30 a kedvenc Hyundaiom. Számomra a sorban alatta lévő i20 és a felette lévő Tucson is sokkal egységesebb, patentebb megjelenésű. A spanyolországi szállodánk udvarán egymás mellé állított modellek körül lófrálva egy kollégám pont az ellenkezőjét mondta: neki meg épp az i30 jön be. Én az orrával nem tudok kibékülni, oldalról rendben van, a hátulja pedig már-már kikezdhetetlen számomra.

Na, pont ezt vágták le róla, és kupés tetőívvel beletoldottak egy méretesebb farrészt. Úgy tűnik, Peter Schreyer csapatának nagyon megy a hátsók tervezése, mindig kétesélyes egy már meglévő modellre utólag puttonyt ragasztani, de nekik sikerült. Harmonikus hátulról a Fastback, ez a legtalálóbb kifejezés, nem látszanak a műtét sebhelyei.

Összesen tizenegy-féle fényezés közül választhatnak a szimpatizálók, három ebből gyöngyházfényű

A 4455 milliméteres hosszból következően 11,5 centivel nyúlik túl a sima ötajtóson, a tető 2,5 centivel került lejjebb, plusz az alvázat is fél centivel lejjebb „ültették” , így 3 centivel alacsonyabb az autó az alapját adó i30-nál. Testközelből szemlélve nagyobbnak tűnik a különbség.