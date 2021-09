Csak azért, mert egy feladat nehéz, még nem adhatjuk fel – mondta a Volvo környezetvédelmi igazgatója, arra a most meghirdetett célkitűzésre utalva, amely szerint néhány éven belül teljesen száműzik nem csak a bőrt, de az egyéb – akár csak áttételesen is – állati eredetű anyagokat a Volvók belső teréből.

Az első Volvo, amelyhez egyáltalán nem kínálnak bőrkárpitot, az a nemrég bemutatott C40 Recharge terepkupé lesz. Ezt további tisztán elektromos modellek követik majd, és mindegyik bőrmentes lesz. Néhány éven belül komplett modellcsaládot állít össze a helyi emisszió és marhabőr nélkül közlekedő autókból a Volvo, 2030-tól pedig csak ilyeneket fog gyártani – de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne már korábban megvalósítani az állati eredetű termékek tilalmát. A vállalat egyébként arra törekszik, hogy 2025-re új járműveinek fedélzetén 25%-ban újrahasznosított vagy bio alapú anyagokat használjon fel.

Az indíttatás kettős: egyrészt etikus, másrészt környezetvédelmi, hiszen az állattartás, azon belül is a szarvasmarhák tartása komoly környezeti terhelést jelent: az emberi forrásból származó, üvegházhatást súlyosbító emissziók 14%-a vezethető ide vissza. A Volvo abban bízik, hogy a kereslet csökkentésével aktívan hozzájárulhat az állattartás csökkentéséhez. Ehhez persze az is kell, hogy megfelelő minőségű, fenntartható forrásból származó alternatív anyagokkal tudják kiváltani a bőrt. Ilyen a Volvo és partnerei által kidolgozott Nordico, amiben újrahasznosított PET-palackok, visszaforgatott parafadugók, valamint fenntartható erdőkből származó bioanyag is van.