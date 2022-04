Ha már villanyautó, akkor így – Mercedes-Benz EQB 350

Kecskeméten készül az EQB, Magyarországon ez az első villanyautó. Ezen a gyártósoron a Mercedes kisautói készülnek, és a GLB, valamint az EQB is ugyanazt a padlólemezt használja, amit az A-osztály is. Az elektromos hajtás miatt azonban a tengelyek közötti padlólemezt teljesen átalakították, helyet kellett kialakítaniuk a 66,5 kWh nettó kapacitású lítium-ion akkumulátornak. Mivel az akkumulátor extrudált szelvényekből készült tartó szerkezete elég merev, képes helyettesíteni az eredeti kereszttartókat, így az EQB padlója nincs magasabban a GLB-jénél és hasmagasságuk is megegyezik.

420 voltos feszültségű akkumulátora öt modulból áll és váltóáramú töltőről maximum 11, egyenáramúról viszont akár 100 kW-os teljesítménnyel is tölthető. Előbbivel több mint 6 óra a teljes töltési idő, utóbbival viszont elég egy 30 perces megálló is, ha éppen sikerül olyan töltőoszlopot találnunk , amin fel is tudja venni ezt a teljesítményt az akkumulátor. Ehhez érdemes használni a beépített navigációt, ha az autó tudja, hogy egy ilyen villámtöltőhöz tartunk, elő fogja készíteni az akkumulátor hőmérsékletét, máskülönben ezt a töltőre csatlakozáskor kezdené el, ami növeli a töltési időt. 8 év 160 000 kilométeres garanciát vállal a Mercedes az akkumulátorra, annak gyárilag teljesített kapacitására.

A hajtásról egyelőre mindkét elérhető változatban, az EQB 300-ban (228 LE) és 350-ben is két villanymotor felel, tengelyenként egy. Az első aszinkron, a hátsó állandó szinkronmotor és általában ez hajt. Induláskor csak a hátsót használja, nagyobb tempónál, illetve kanyarban kapcsolódik be a hajtásba. Lassításkor is először a villanymotorokkal, majd az üzemi fékkel lassít az EQB.

Összkerékhajtása lehet akár állandó is, menetmódtól és útfelülettől függ, hogyan állítja be az autó elektronikája, de képes valódi és hatékony összkerékhajtást is adni. Az erősebbik 350-es modell 292 lóerejével 520 Nm-es rendszernyomatékával már komoly vonóerőt képes leadni az aszfaltra, persze olyankor a hatótávolság drasztikusan csökken.

Gyárilag 419 kilométeres maximális hatótávot ígér a Mercedes, ha kihasználjuk a 6,2 másodperces 0-100-as gyorsulást és a remek menetdinamikát, akkor ennek csak a töredékével gazdálkodhatunk. A leggazdaságosabb vezetés mellett 16,4 kWh/100 km-es fogyasztást írt az EQB, amivel 401 kilométer lett volna a hatótáv hűtés, fűtés és mindenféle fogyasztók nélkül. A valóságban 350 kilométer környékén tudott elmenni gazdaságos vezetés mellett, ami már egészen elfogadható.

Általános vezetéssel, kényelmi extrákat használva 28-30 kWh/100 kilométeres fogyasztással autóztunk városban. Mivel a töltési lehetőség már elég soknak mondható a belvárosban is és általában van szabad töltőpont, így nem tűnik aggasztónak az odafigyelés nélküli vezetéssel nagyjából 200 kilométeres hatótáv.