Miután a gyanútlan ember kinyitja az S-Max másfél négyzetméteres ajtaját, először az irdatlan nagy tértől áll el a szava, amire még ráerősít a méretes üvegtetőn beáramló fény is. Bent minden tágas, világos, amit még a komor, fekete kárpit sem nyom agyon, amit piros díszvarrással és matt ezüst betétekkel igyekeztek izgalmasabbá tenni. A nagy, sivár műanyagfelületek valahol érthetőek, ekkora teret nem lehet apró kis bigyókkal berendezni. Cserébe a központi kijelző alatt annyi igazi, nyomogatható gomb található, hogy egész elérzékenyül benne a tapipadoktól hideglelést kapó autós.

Az S-Maxban van gombja a klímának, az ülésfűtésnek, szélvédőfűtésnek, lámpának, ködlámpának, mindennek, aminek csak kell, és jó, ha odatekintés nélkül is képes ezeket kezelni a vezető. Oké, a kávéscsésze méretű hangerőszabályzó talán már indokolatlan, de sebaj, ennyi belefér azért a biztonságért cserébe, amit az jelent, hogy nem menüből kell menet közben bekapcsolni a hátsó ablak fűtését.

Szerencsére nem csak tágas, hanem nagyon élhető, praktikus is az autó belseje, még a hátsó sorokban is. A másodikban az egyesével tologatható, különálló ülések és a hozzájuk tartozó tér is nagyvonalú, a leghátsó, harmadik sorba is tornamutatvány nélkül lehet bemászni, ami az előzékenyen előrecsúszó üléseknek köszönhető. A leghátsó sorban ugyan már elfogy a fejtér, de gyerekek, kisebb felnőttek itt is elücsöröghetnek.

Igaz, ilyenkor hétszemélyes módban a csomagtartó szerény méretűre fonnyad, papíron, plafonig pakolva mindössze 285 literrel lehet számolni, míg ötszemélyes felállásban 700, kétszemélyes teherautóvá alakítva pedig 2200, 2020 liternyi csomag fér be hátra, attól függően, hogy öt- vagy hétüléses S-Max-ról van-e szó. A csomagtartó padlója ilyenkor teljesen sík, és a hátsó ülések gombnyomásra fekszenek el.

Emellett az utastérben is rengeteg rekesz, üreg, tárolóhely található, hatalmas a a könyöklő alatti rész, van persze kesztyűtartó és a vezető bal kezénél is kialakítottak egy kis rekeszt. USB, valamint 12 voltos csatlakozóból is van elég, és a hátsó sor lábterében 150 W-os, 230 voltos hálózati csatlakozó is akad, ha valakinek erre lenne szüksége.