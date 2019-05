Ugyan nem túl divatos, ellenben baromi praktikus dolog a munkagépből családi autót faragni.

Röviden – Ford Grand Tourneo Connect 1,5 TDCI Titanium Mi ez? A Ford haszonjármű alapokra épített, családi mindenese, hosszított kivitelben, de csak öt üléssel, takarékos 1,5-ös dízelmotorral Mit tud? Emészthető megjelenéssel kínál felfoghatatlan méretű belső teret Mibe kerül? A hosszított kasztnijú Tourneo Connect alapára 7,7 millió forinttól indul, Kinek jó? Bárkinek, akinek sok, ide-oda szállítani való gyereke, vagy eszközigényes hobbija van

A nagy szabadidő-autó őrületben méltánytalanul mellőzött kategória az egyterű. Pedig aki el tudja engedni a divatot, és valóban jól használható, tágas családi autót szeretne, annak ebben a kategóriában kellene nézelődnie. Pláne, ha még a hét ülés is fontos, és nem csak alibiből kell az autóba, hanem használni is kell. Gyakran és hosszú távon is. Pont ilyen álomautó a Ford Tourneo Connect, amit hosszított változatban ugyan, de csak ötüléses berendezéssel próbáltunk, 1,5-ös, 120 lóerős dízelmotorral, automatikus váltóval.

A Ford haszonjárműveinek elnevezése elég nehezen követhető logika szerint áll össze. Meg sem próbálnám összeszedni, mi mit jelent, de szerencsére Rácz kolléga már elkészítette helyettem fordítást, így használom azt. Alább a segítség, hogy könnyebben megértsük a Ford nevezéktanát:

Transit: ez a szó immár nem egy meghatározott furgontípust jelent, csak annyit, hogy haszonjárműről van szó. Illetve a legnagyobb teher-Ford neve csak csupán Transit, és kész, nem Transit Transit. A nagyobbik közepes modell a Custom, Transit Custom, ha dobozos, de Tourneo Custom, ha soküléses, mert a haszonjármű-alapú személyautókat immár mindig Tourneónak hívja a márka. Courier: ez a legkisebb modell neve, Transit Courier a teherautó, Tourneo Courier a személyautó. Bár néha a személyautót Kombiként is szokták említeni. Mai témánk pedig egy Connect, ebből is van Transit, illetve Tourneo Connect. A mezei mellett van nyújtott tengelytávú is belőle, ezt Ford Grand Tourneo Connectnek hívják.

Külső Ránézésre nem túl izgalmas a Tournes Connect külseje, de a haszonjárműves génekhez képest mégis sikerült kifejezetten személyautós hangulatúra faragni a megjelenését. Különösen elölről, ahol az orr, a lámpákkal a márka bármelyik személyautóján is lehetnének. Persze amikor feljebb nézünk és meglátjuk a rettenetes méretű üvegfelületet és az 1820 milliméteres magasságot. Oldalról a nagyobb tengelytávú modell 4825 milliméteres hossza jóval nagyobbnak tűnik, mint amennyi helyet foglal az autó, – a mezei kivitel 40 centivel rövidebb, 4425 milliméteres – és van mindkét oldalon, nagyra nyíló tolóajtaja. Hátul pedig a felnyíló, szintén gigantikus méretű, felfelé nyíló csomagtérajtó zárja a sort. Ennyit változott az autó megjelenése a faceliftnél. A kék a jelenlegi változat:

Belső Behuppanva a kormány mögé az első reakció az, hogy úristen, ez mekkora! Egy elárvult bébigekkó érezheti így magát az 500 literes terrárium alján lötyögve. Valahol a látóhatár peremén, elérhetetlen távolságban a szélvédő, szintén valószínűtlenül magasan a tető, és az egész belső visszhangzik, mintha kútba kiabálnánk. Ha a dizájnon nem is, de a felhasznált anyagokon már érezni a munkagépes rokonságot, a legtöbb felület olcsó műanyag, az üléskárpit meg egyszerűen csapnivaló. Lehet, hogy sosem kopik el, de érzésre olyan, mint a nejlon iskolai köpeny volt gyerekkoromban. Ha ezeket megemésztettük, a belsővel nincs különösebb baj, sőt. A korábbi Fordos gombkáoszt racionalizálták, van elegendő 12 voltos, és USB csatlakozó, a kezelőszervek logikusak, az okostelefon integráció pillanatok alatt lezavarható, bár tárolóhelyben a hasonló francia modellek jobban ellátottak. Legalábbis elöl. Műszerfala klasszikus elrendezésű, két analóg műszerből és a közéjük furakodó, változtatható információtartalmú színes kijelzőből áll, van magasra helyezett központi kijelző is és a klímavezérlés, ülésfűtés gombjai is egyértelműek. Második üléssorában sem lehet panasz a helykínálatra, a tolóajtó könnyen mozog, gyerekek is simán tudják nyitni, csukni. Nem túl gyakori, de a tolóajtóban lévő ablak is leereszthető, igaz nem teljesen, de már ez is több a semminél, vagy a kidönthető kényszer megoldásnál. A második üléssorban lehajtható asztalka, és van a padlóba süllyesztett, picike tárolórekesz is. Ülései nem különállóak, 2/3-ad, 1/3-ad arányban dönthetőek és a középső nem teljes értékű. Felárért még két darab ülést lehet bepasszírozni leghátra, ezért 177,800 forintot kérnek. Ha ötszemélyesként használja valaki az autót, akkor a világ összes cuccát elnyeli a csomagtartó, alapból, öt személlyel 1529 literes a hátulja, ha lehajtjuk a második sor üléseinek háttámláját – ilyenkor az ülések elegánsan félig a padlóba süllyednek – akkor pedig 2761 liternyi térrel gazdálkodhat a tulaj. Elképesztő. Hogy ne csak nagy, hanem használható is legyen, van kétoldalt világítás, egy sor elég primitív szatyorkampó és igazi csomagrögzítő fül is a padlóban.

Technika Összesen két motor található a Tourneo Connect árlistáján, a kurtább változat kapható 100 lóerős, 1,0-ás turbós benzinmotorral is, az 1,5-ös 100 és 120 lóerős változatban is elérhető turbódízel mellett, míg a hosszabb változat csak az erősebb dízelmotorral rendelhető. Hatfokozatú manuális váltó jár a gyengébb, 100 lóerős motorokhoz, a 120-as dízelhez pedig ezen kívül még nyolcfokozatú automatikus is választható.

Vezetés Kormánya mögött ülni csak addig izgalmas, míg megszokjuk, meddig tart az autó széltében, hosszában. Utána rendes munkagépként mindent megcsinál, amit kell. Megy, megáll, ahogy kell. Városi használatnál az 1,5 literes dízelmotor érzésre teljesen valószínűtlenül élénken cibálja a hatalmas dobozt, bár ennek némiképp ellentmond a katalógusban szereplő 12,9 másodperces gyorsulási adat. Futóműve komfortos, még üresen is kellemes vele autózni, cseppet sem pattog. Kanyarban nem dől, pedig elképesztően magas a karosszéria, kormányzása is korrekt, különösebb hibák, és extra varázslat nélkül olyan átlagos, könnyen megszokható. Manőverezésnél sokat segít a meglepetések nélküli sík forma, és a radarok is időben elkezdenek hisztizni, ha netán túl közel kerülne valami.

Költségek Legolcsóbban 6,453,950 forinttól vihető el a Fod Tourneo Connect, ezért a pénzért a rövid tengelytávú, 1,0 literes benzinmotoros változatot adják, 100 lóerővel, hatfokozatú kézi váltóval. A hosszú kasztnis kivitel 7,738,950 forinttól indul, itt már csak a 120 lóerős 1,5-ös dízel van a listán, 120 lóerős teljesítménnyel. A teljes, aktuális árlista valahogy így néz ki: Karosszéria Motor Ár (Trend) Ár (Titanium) L1 1,0 EcoBoost 100 LE M6 6 453 950 Ft 7 039 650 Ft L1 1,5 TDCi 100 LE M6 7 302 850 Ft – L1 1,5 TDCI 120 LE M6 7 503 950 Ft 8 089 650 Ft L1 1,5 TDCI 120 LE Aut. 8 8 140 550 Ft 8 726 250 Ft L2 1,5 TDCI 120 LE M6 7 738 950 Ft 8 324 650 Ft L2 1,5 TDCI 120 LE Aut. 8 8 375 550 Ft 8 961 250 Ft A Ford Tourneo Connect és vetélytársai – Listaár, forint Citroën Berlingo XL BlueHDi 130 8 fok. aut. (130 LE) 8 765 000 Fiat Doblo Maxi 1,6 MultiJet man. (120LE) 6 715 000 Ford Grand Tourneo Connect 8 fok. aut. Titanium (120 LE) 8 961 250 VW Caddy Maxi Kombi 2,0 TDI SCR BMT DSG (150 LE) 9 105 010