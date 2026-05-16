Május 14-én, csütörtökön elloptak egy BMW 525-öst Budapesten, a Havanna‑lakótelepen. A tulajdonos testvére szerint a tolvaj valamikor 9 és 15 óra között csapott le, vagyis fényes nappal vitték el a fekete autót a ház elől.

Ilyenkor az ember tehetetlennek érzi magát: értesíti a rendőrséget, posztol a Facebookon, körbe kérdez a szomszédoknál, hátha látott valaki valamit. Aztán marad a várakozás és a remény, hogy a hatóságok időben fülön csípik az elkövetőt. A XVIII. kerületi rendőrség gyorsan körözést adott ki a járműre, a rendszámmal és minden azonosító adattal együtt.

Ezeket az információkat jegyezte meg fejből a Lőrinc‑Kertváros Polgárőr Csoport önkéntese, Csikós Richárd is. A férfi éppen hazafelé tartott, amikor a rendszám alapján felismerte a körözött BMW-t a XVIII. kerület egyik utcájában. A szolgálaton kívüli polgárőr azonnal értesítette a rendőröket, akik perceken belül igazolták: valóban a csütörtökön ellopott autó került elő.

A gyors reakciónak köszönhetően a jármű sértetlenül meglett – a tolvaj viszont alighanem nem számított rá, hogy szemfüles polgárőr ilyen gyorsan lebuktatja.