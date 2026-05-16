A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség vádat emelt egy többszörös visszaeső borsodi férfival szemben, aki több bűncselekményt is elkövetett menekülése során – derül ki az ügyészség közleményéből.

A vádirat szerint a férfinak több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, hivatalos személy elleni erőszak, folytatólagosan elkövetett közúti veszélyeztetés, nagyobb kárt okozó rongálás, valamint ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt kell felelnie a Miskolci Törvényszék előtt.

A nyomozó ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit – mint többszörös visszaesőt – ítélje fegyházbüntetésre és végleges hatályú járművezetéstől eltiltásra.

Az egyelőre nem ismert, hogy pontosan hány év szabadságvesztésre számíthat a vádlott. A felsorolt bűncselekmények büntetési tételei ugyan magasak, de ezeket nem egyszerűen összeadják: a bíróság ilyenkor úgynevezett halmazati büntetést szab ki, amely a legsúlyosabb tételből indul ki, és ahhoz igazítja a többit. A legsúlyosabb vádpont a hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, amelyért 10–20 év szabadságvesztés is kiszabható. A hivatalos személy elleni erőszakért, a folytatólagosan elkövetett közúti veszélyeztetésért és a nagyobb kárt okozó rongálásért 1–5 év járhat, az ittas járművezetés pedig egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mivel a férfi többszörös visszaeső, reálisan 10–20 év közötti letöltendő fegyházbüntetés várhat rá.

Mint ismeretes, a a 30 éves férfi 2025 májusában, Miskolcon, érvényes vezetői engedély nélkül, ittasan közlekedett egy autóval, amely aznap a harmadik ellopott járműve volt. Amikor a rendőrök meg akarták állítani, akkor ahelyett, hogy leállította volna a motort, nagy gázt adva a mögötte álló rendőrautónak tolatott, miközben majdnem elsodorta a járőröket.

Ezt követően 150-180 km/órás sebességgel elhagyta a várost, majd az M30-as és az M3-as autópályán Budapest felé menekült. Az autópályán közel 100 kilométer megtétele közben a férfi 16 féle KRESZ-szabályt szegett meg, szándékosan veszélyes közlekedési szituációkat alakított ki, hirtelen sávváltásokkal, indokolatlan fékezésekkel és előzésekkel, több esetben a forgalommal szemben haladva, az autópályán közlekedő civilek, valamint a rendőrök életét, testi épségét veszélyeztette.

Az ámokfutó végig figyelmen kívül hagyta a rendőrök megállásra vonatkozó utasításait, a motoros rendőröket többször megpróbálta leszorítani az útról, és nekiütközött az egyik rendőrautónak. A férfi néhol 150 km/órás tempót meghaladó sebességre gyorsított, ezért az autó több gumija is defektet kapott, amiről gumi és fémalkatrész darabok váltak le, az egyik a rendőrautó szélvédőjének csapódott. Az elkövető a már nehezen irányítható, instabil autót kétszer a rendőr motorosok irányába kormányozta, életveszélybe sodorva őket.

Emiatt nemcsak a lopott autóban, de az üldözésben használt rendőrségi járművekben is jelentős kár keletkezett.