Az elmúlt két hétben két olyan eset is történt Szegeden, amikor az autósok villamosnak képzelték magukat. Nyilván eltévedtek és nem szándékosan haladtak a síneken.

A Szeged365 olvasói csütörtökön jelezték a helyi hírportálnak, hogy a Tisza Lajos körúton egy autóst a normál forgalmi sáv helyett a villamossíneken hajtott. Az ilyen helyzeteknél persze mindig felmerül, hogy a sofőr csak elnézte az utat, a navigáció vitte rossz helyre, vagy egyszerűen rutinból ment tovább ott, ahol már régen korrigálnia kellett volna.

Az előző este két hete történt, akkor a Széchenyi téren követte egy autós a helyi villamost.

Egy ilyen jelenet kívülről viccesnek tűnhet, főleg ha nem történik baj, de a közlekedésben pont az ilyen váratlan húzásokból lesznek a nagyobb gondok. A villamosvezető nem személyautót számít, a gyalogosok sem arra készülnek, hogy egy autó érkezik olyan irányból, ahonnan normál esetben nem kellene.