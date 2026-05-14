Hasonlóan a külsőhöz, a belső újragondolásával sem töltött sok időt a Toyota, egy az egyben átemelték azt a bZ4X-ből. A központi elem itt is a vékony műszerfal, rajta középen a 14 colos érintőképernyővel, a sofőr előtt tömzsi közepű kormánnyal és a 7 colos digitális műszeregységgel, melyet annyira a szélvédőhöz toltak, hogy az majdhogynem felér egy vetített kijelzővel (head up display).

A bronz fényezéshez passzoló barna műbőrözést kaptak az ülések, illetve foltokban az ajtókon is feltűnt a szín betétek formájában. Ezekből az anyagokból, vagy akár szövetből többet is szívesen láttunk volna a beltérben a keményebb műanyagok helyett, függetlenül attól, hogy nem titkoltan kalandozósabb profilú az autó, melynek bírnia kell a gyűrődést.

Más modelljeiből is ismert saját infotainment-rendszerét alkalmazza a Toyota a 14 colos érintőképernyőn, mely egy kicsit ódivatú, ha más modern villanyautók digitális megoldásaihoz viszonyítjuk. Nincsenek letölthető külső alkalmazások, a töltőpontokat is figyelembe vevő navigáció pedig nem mindig számol jól a megtehető kilométerekkel. Elvileg majd tanul a rendszer, ahogy teszik bele a kilométereket, plusz majd jönnek időnként távoli frissítések, ezektől új funkciókat azonban már nem várhat a vásárló. A képminőség viszont rendben van. Ötletes megoldás volt a kijelzőre cuppantott klímatekerő, bár oda kell figyelni rá, mert lényegében kattanások vagy bármiféle visszajelzés nélkül forog a tárcsa. Vakon, odanézés nélkül nem fogjuk tudni, milyen hőmérsékletet állítottunk be.

Többen is nehezen találtuk meg az ideális vezetési pozíciót a bZ4X-ben. A probléma egyik forrását a legmélyebb állásában is magas üléspozíció jelentette azoknál, akik 175-180 centisre nőttek. Ez behatárolta, hogyan állítsuk be a kormányt úgy, hogy még rá is lássunk a műszeregységre. Az a lehetőség nem játszott, hogy a volán felső íve alatt átlássunk, mert túlságosan kiemelni sem lehetett a helyéről a volánt, plusz a középső, gombokkal megszórt bumszli sem átlátszó. Így csak a karima fölött nézhettük a pixeleket. Ehhez azonban az ölünk felé kellett tolni a kormányt, de ekkor meg (az egyébként jobbra és balra is nyitható) könyöklőbe ütközött a karunk. Ugyanezt már a szlovéniai tesztvezetés helyszíne felé tartva átéltük a frissített bZ4X-szel, az élmény teljesen ugyanolyan volt. Jobban működne ez a koncepció például a Lexusnál már alkalmazott szarvkormány bevezetésével.

Az ülések egyébként rendben voltak, korrekt oldaltartással. Alapszinten csak az első ülések fűthetőek, magasabb felszereltséggel a hátsó sor is fűthetővé válik, míg az első bútorzat szellőztetést is kap. A hőkomfort javítását próbálta a leghatékonyabban megoldani a Toyota: minden bZ4X Touring hőszivattyús, magasabb felszereltséggel pedig még infrapanelt is tesznek az autókba a műszerfal alsó részére. Ez viszont azzal jár, hogy elvesztjük a kesztyűtartót, kiviteltől függetlenül.

Tárolásra így csupán a felül két vezeték nélküli töltőt is felsorakoztató lebegő középkonzol nyitott, illetve fedeles rekesze, valamint az ajtózsebek maradnak a beltérben. Utóbbiak nem túl nagyok: szélesebb palackok is elférnek bennük ugyan, de felosztottságuk limitálja használhatóságukat. Ami nem fér el az utastérben, az mehet hátra, a 669-1718 literes csomagtérbe. Bővítése 60:40 arányú ülésdöntéssel oldható meg, külön a középső rész nem alakítható át síalagúttá. Hosszú holmik szállítására azért a tető még alkalmas, a sínek 80 kilóig terhelhetőek.

Szemben a bZ4X-szel, a Touring esetében a tetőív nem kezd korai lejtésbe. Ezt nem csak a hátsó sorban ülők köszönhetik meg a picit megnövő fejtér miatt (178 centis utasnál ez az üvegtetővel együtt is még 3 ujjnyi volt). hanem a csomagtérbe pakolók is: az elektromos mozgatású ajtó mögött 21 mm-rel szélesebb és 23 mm-rel magasabb nyílás tárul fel.