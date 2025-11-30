A Toyota bZ4X utasterének elülső traktusa szűkebb, mint amire egy ekkora kocsiban számítunk, de ez a szűkösség nem a méretekből, hanem az erős beépítettségből ered. A középkonzol magasan fut és széles is, a vezetőt és az utast egyaránt lakótelepi fürdőkádhoz hasonlóan behatárolt térbe zárja a dizájn.

Az utas előtt még kesztyűtartónak se jutott hely: a fűtés szerelvényei és egy hőérzetet javító infrapanel került a műszerfal alá. Az áttervezett klímarendszer egyébként állítólag 30%-kal hatékonyabb az elődnél – egy elektromos autóban ez sokat jelent hatótávban, szóval ezért a nyereségért meg lehet bocsátani a kesztyűtartó hiányát. A középső tárolóban úgyis van hely a vicikvacakoknak bőven.

A vezető előtt a magasra helyezett (így meg lehetett spórolni a vetített-kijelzőt (HUD) is) virtuális műszeregység és a kis átmérőjű, de vaskos agyú, tömör hatású kormánykerék szűkíti optikailag is a teret. A bZ4X-ben elöl ülni nem kényelmetlen, de aki jobban szereti a villanyautók sík padlójú konstrukcióját jobban kihasználó, nyitott lábterű megoldásokat (Hyundai Ioniq 5) – hát, az így járt. (Egyébként a hivatalos sajtóanyag szerint a széles, szimmetrikus műszerfal alapkoncepcióját is a hammerhead, a pörölyfejű cápa fejformája adta. Valakinek nagyon el kellene menni pszichológushoz a Toyota formatervezési osztályán!)

Hátul már abszolút a sík padló szabadsága dominál és a padot is ennek megfelelően formázták: a középső ülés is egész vállalható. A csomagtartó 452 literes, pont, mint az elődben. A raktérajtót motor nyitja-zárja, a támladöntés gyors, a ledöntött ülések síkba fekszenek a padló felső szintjével, ami alatt még jókora hely található kábeleknek, KRESZ-cuccoknak. Frunk, elülső csomagtartó viszont továbbra sincs a kocsiban.

Ahogy haladunk hátrafelé a kocsi belsejében, úgy válik egyre unalmasabbá a kabin. A műszerfal a nem csak nagy képátlójú, de magas és integrált elemeket, az üveglapra rögzített klímaszabályzó tárcsákat is tartalmazó 14 collos képernyővel nagyon menő. (A kifutó változatban még 12,3 collos volt a központi kijelző.) Jópofák a különlegesen hosszú karokkal pontosan és gyorsan állítható szellőzőrostélyok is, de a kis kormány és az irányváltó bigyó is modern, űrhajós, cool.

Az első üléseken semmilyen izgalmas dekorelem nincs, de azért szépen kidolgozott, igényes székek ezek. (Amiken ülni is jó, egy-két óra alatt nem kezdtem fészkelődni bennük.) Az ajtóbelső szürke-fekete, jellegtelen, funkcionálisan komoly. A hátsó traktusba már végképp semmilyen fantázia nem jutott, a csomagtér pedig tényleg bármelyik Toyotáé lehetne az elmúlt harminc évből. De ez nem kritika: az illesztések hibátlanok, az anyagok strapabírónak, tartósnak ígérkeznek.

A hagyományos japán tökéletesítési törekvési szemlélet, a kaizen látványos eredménye az újratervezett üvegtető. Erősebb üveg használatával a korábbi modellben használt középső merevítőelemet sikerült kiváltani, így 20%-kal több fény áradhat fentről az utastérbe. Szintén japános gondolkodásra vall az a megoldás is, hogy az első oldalablakok kétrétegű üvegből készültek, a zajvédelem miatt, de mivel a hátsó üvegeken már nem olyan fontos ez a szempont, ide elég volt a szimpla, olcsóbb üveg is.