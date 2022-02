Magasabbaknak érdemes figyelni a beszálláskor, annak ellenére, hogy a bZ4X szabadidő-autó és magasabban fut a tetővonal egy átlagos autóénál, de a formatervet sportosra szabták, így a padló is magasabban fut, az ajtónyílás szűkebb, mint egy hagyományos SUV-ban.

A rendszer gombnyomásra éled, ezt követően a Toyota hibridjeinél megszokott zöld Ready felirat jelzi, hogy indulásra kész az autó. Egy kis tárcsával választhatjuk ki, hogy előre vagy hátra mennénk. A Toyota fejlesztőinek sikerült újítóan megoldani ezt, hiszen a tárcsa közepe fix és a gyűrűt tudjuk elforgatni és le-föl mozgatni.

A bZ4X-ben is megvan a villanyautós gyorsulási élmény, nem azért mert annyira vadul menne, hanem mert a nyomaték azonnal rendelkezésre áll, így hagyományos motorral szerelt változatokhoz képest gyorsabban indul meg és ameddig nyomjuk a gáz megszakításmentes a gyorsulás.

Egyenletesen húz 120-130 km/órás sebességig, onnan kissé visszafogottabb a lendület. Ugyanakkor bár a gyártó 160 km/órás maximális sebességet ígér, innen is tovább megy, egészen 172 km/óráig. Meglepően hangos volt autópályás tempónál a bZ4X, vélhetően a tükröktől felcsapódó turbulens levegő, pont fülmagasságban okozott zajt. Meglátjuk, hogy a széria modelleken lesznek-e kis szárnyak a tükörházakon vagy valami más trükk.

Elvileg a modell képes az egypedálos vezetésre is, de ezen még kell csiszolni a sorozatgyártásig. Bár az erősebb visszatáplálás aktiválásával nem hajózik, hanem valóban intenzívebben lassul gázelvételkor a bZ4X, de nem közelíti meg a hagyományos fékek teljesítményét. Így pl. bármilyen messziről is próbáltunk egy lámpáknál álló sor mögött megállni, ez nem történt meg.

Kormányzása utazóautós, sokkal inkább a könnyed manőverezhetőség az előnye, mint a precíz visszajelzések. Kellően direkt csak picit lehetne kevesebb a rásegítés mértéke. Illene is az izgalmasabb kormánymű a kocsihoz, mert az autó többi műszaki része kifejezetten partner a mókázásban. Szerpentinen vezetve sem lehet érezni a két tonnás üres tömeget, a futómű gyors kanyarokban is jó útfogást ad és a karosszéria sem dől be túlzottan. Vélhetően ebbe szerepe van a tengelyek vonalában lévő akkumulátoroknak is, amelyek erősen lefelé viszik a jármű tömegközéppontját. Ráadásul a kasztni is nagyon merevnek tűnik, amiről terepen is meggyőződhettünk. A fizika persze nem tűnik el, fékezéskor rájövünk, hogy ez mégiscsak egy nagy és nehéz vasdarab.

Nehéz pontosan megítélni a jármű fogyasztását, hiszen viszonylag rövid kevesebb, mint 200 kilométeres szakaszon és nem ismert környezetben vezettük, miközben igyekeztünk felmérni a dinamikai képességeit is, ráadásul az autópálya, országút és városi szakasz mellett, szerpentin is szerepelt az útvonalban. A legalacsonyabb érték, amelyet a jármű egyenletes tempó mellett jelzett az 26,5 kWh-s fogyasztás volt, ehhez képest a Toyota 17,4 kWh-s fogyasztást mond a WLTP szabvány szerint, így adódhat a 71,4 kWh akkumulátor kapacitással 410 kilométeres hatótáv. Ha a mi legalacsonyabb értékünkkel számolunk, akkor 270 km-re jutna a jármű. Meglátjuk valódi tesztnél mit meddig megy.

A Toyota szerint a bZ4X az első elektromos szabadidő-autó, amelyik valódi offroad képességekkel rendelkezik. Ezért számos terepakadályon is próbára tehettük az autót, hogy bizonyítsa átjut. A megfelelő kapcsolókkal aktiválhatók, a hó/homok, illetve mély hó / sár beállítások, amelyekkel tényleg sokkal okosabba mozgott az autó a csúszós talajon még a hagyományos utcai gumikkal is. Orrtolás helyett könnyebben fordult és gyorsított ki a kanyarokból.

Rendelkezik lejtmenet vezérlővel és mászó fokozattal is. Előbbi tempóját a fék és gázpedál használatával állíthatjuk be, utóbbi pedig 2 km/órás ugrásokkal állítható 2-12 között. Erdei földúton 45 fokos lejtőn és emelkedőn próbálva, valóban ügyesen működtek, miközben mi csak a kormányzással törődtünk. Az autó nem jön zavarba félméteres vízben sem és azt is megoldotta, ha levegőbe került valamelyik kereke, az elektronika differenciálzárat szimulálva vezérelte a tapadó kerekekre a nyomatékot.