Ez a Škoda a nyugalom megzavarására alkalmas

Hatalmas érték az Enyaq kupéban, hogy Škodából készül, és ezt a gyártó még úgy sem volt hajlandó elengedni, hogy a többiek mind formabontó megoldásokat használnak. Az Enyaqban négy rendes ablakemelő kapcsoló van (A VW-kben nincs külön a hátsó ablakoknak a vezető ajtaján – a szerk.) a vezető ajtókárpitján, és az összes okos kiegészítő kérhető hozzá, mint az ajtókba rejtett esernyők, a jégkaparó, a szemetes, vagy a csomagtér rendező kis eszközök.

Ezek az apró használati tárgyak és használható megoldások tesznek egy Škodát szerethetővé, és ez az Enyaq kupéra is igaz. A középkonzolon pohártartók, tárolók, dupla(!) telefon töltőpad és egy-egy USB csatlakozó lakik, az egész alatt pedig egy még nagyobb tároló rekesz, meg még ott a könyöklő is. Hagyományos kesztyűtartó, jókora ajtózsebek – ezek hátul is nagyon jól használhatóak – és egy 570 literes csomagtartó az alap csomag, ezekkel pillanatok alatt kényelmesen be lehet lakni az autót.

Amikor először járt nálam Enyaq, akkor is az anyaghasználat volt a legjobb pontja, erre pedig az RS csomag ügyesen rákontráz. Alcantara hatású betét a műszerfalon, szintén ugyanazzal borított egybe fejtámlás sportülések és lukacsos borítású bőrkotmány sportos formázással. Minden a Mamba zöld árnyalathoz passzoló cérnával szegve, hogy meglegyen az összhang, az üvegtető pedig mindig fényben úsztatja a belsőt, így élvezhető is a látvány. Általános szép formák, jó kivitelez jellemzi a belsőt, egyedül a kormány bőrén látszik, hogy már most -kevés használat után – fényesedni kezdett.

Hátrányos helyzetű az üvegtető, mert nem nyitható, nem is húzható rá roló, de még elektrokromatikusan sem lehet halványítani rajta. Tűző napon nem jó így sokat autózni. Fura ez a megoldás. Az ülések tartása pont jó, nem kemény, de azért határozott, ezen érezni, hogy kap valamit az ember azért, mert RS-t választott.

Órási a lábtér hátul, de itt nem rejti el semmi, hogy ez egy villanyautó, magas a padlója, így a lábainknak annyira nem kényelmes. Ez beszállásnál is feltűnő, magasra kell lépni, a küszöb vaskos, de legalább teljesen rátakar az ajtó, így nem lesz koszos tőle a nadrágunk. Canton hifi jár az RS-hez, de mintha ez régen szebben szólt volna, vagy csak az emlékeimben szépült meg, de egy Harman/Kardontól például most messze jár.

Hatalmas kijelző trónol a műszerfal közepén, ami uralja a képet. A multimédia szoftvere nem a legerősebb, lassú volt, akadt, ezért többször félre is nyomtam a kijelzőn. Emellett a gyári navigáció olyan hibákat vét, minthogy be akar vinni olyan útszakaszokra, amik kapuval lezártak, mert magánterület, és a keresés sem éppen ügyes, ha utcát írsz be út helyett már nem találja meg a címet, és az is nagyon sokáig tart. Mellette egy pici 7 colos kijelző szolgál műszeregységként, ez legalább nem akar több lenni, mint amire szükség van, ezen is tökéletesen elfér minden hasznos infó, plusz ott a head-up display is.