Hagyományosan gombnyomással éled az EV6, a kijelzőkön is az ismert karakterek, ikonok jelennek meg és az egész körülöttünk lévő világ autószerű élményt ad. A kormányoszloppal sokat bíbelődöm, mert nehezen találom a jó szög és a kijelző láthatóságának közös metszetét, az ülés pozíciója viszont hamar megvan. A forgótárcsával megadom neki az irányt a fékről lelépve pedig felcsendül egy szintetikus zaj, nehogy már teljesen csöndben utazhassunk.

A hanggenerátor zaja még változtatható is, de a négy lehetőség közül egyik sem jobb élmény a másiknál, mindegyik elég idegen az autózáshoz. Olyan könnyedén mozog ez a 2175 kilós önsúlyú autó, mintha fele ennyit nyomna csak, ez az elektromos hajtás előnye. Meg az instant gyorsítás, ami még a leggyengébb változat esetén is 6,2 másodperc 100-ra, az 585 lóerős GT pedig 3,5 másodperc alatt képes a mutatványra.

Minden hajtásláncot másféle abroncsokkal szerelnek, a GT-Line Michelin Pilot Sportokat kap, a hátsó villanymotoros Continentalt, így a tapadás ezektől is elég rendesen függ. Vélhetően nagy szerepe volt a PS4-eseknek ahhoz, hogy az EV6 a szerpentinen kanyarogva is lerobbanthatatlannak tűnt az útról. Remek az úttartás Sport módban, a futómű és a kormányzás felkeményedik, a hajtás pedig szinte egyenletesen osztja el az erőt az első és a hátsó villanymotor között.

Nagyot lehet vele menni, ha az ember arra vágyik egy villanyautóban, az azonnali erő sportos jellemzőket ad, az igényes hátsó futómű pedig valódi úttartást. Az erős visszatermelés miatt nem is kell sokat fékeznünk, és van teljes egypedálos lehetőség is, olyankor meg is áll az EV6, ha elengedjük a gyorsító pedált.

Kormányzása szintetikus, gyorsítása, mozgása, dinamikája szintén, a villanymotorok mindig kiszámíthatóan adják az elérhető legtöbb erőt. Jól mozog, biztosan, így nem nehéz elképzelni, miért vállalt belőle a Kia majdnem 600 lóerős sportváltozatot is, a platform bírni fogja a nyúzást.

Irtózatosan merev, az akkumulátor csomag miatt semmit nem csavarodik a karosszéria, ami csodálatos dolog. Jó aszfalton a Michelinekkel a tapadás határait is nehéz elérni a 325 lóerős összkerekes EV6-tal. Hegynek fölfelé is gyorsul, kanyarban is gyorsul, a kormányzáson nincs behatás, összességében elég kiszámítható és mindenképpen steril.

Ezzel szemben a hátsókerekes kivitel hangyányit játékosabb, kanyarban gázadásra jobban érezni, hogy tol, de ebben a szegmensben a sportosságnak sok helyet nem érdemes szorítani. Az EV6 is csak egy ideig szórakoztató, aztán átveszi a helyét a kényelmes utazás, amihez tökéletesek az első ülések.

Sofőrként is pihentető a vezetése, 130 km/h-ig szinte alig hallható susogás jelentkezik, kerékzaj pedig semennyi. Emellett egy teljes hadseregnyi sofőrsegéd vigyáz ránk és egészít ki minket. Olyan segítséget ad, mint a keresztirányú forgalomfigyelő, vagy a parkoló asszisztens, de 2-es szintű önvezetésre is képes autópályán, ahol tűpontosan tartja a sávot és a távolságot az előttünk haladóhoz képest.

Képes a sávváltásra is önállóan, bekapcsolt vezetőasszisztens rendszernél elég csak indexelnünk, és magától átsorol. Kicsit lassan, de magabiztosan, ami a hosszú utazásoknál jó segítség lehet. Ott van a kamerákkal kiegészített holttérfigyelő is, vagy a 360 fokos képet adó rendszer, ami parkolásnál nagy segítség. Ilyen téren a prémiumgyártók fejlesztéseihez hasonlít az EV6, a kategóriájában ez másról kevésbé mondható el.