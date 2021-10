Napokug az volt az első gondolatom, amikor beültem az Ocatviába: ez milyen nagy! Ám ez esetben ez nekem nem pozitív gondolat volt. Feleslegesen nagy. A vállam és az ajtó között 8-10 centi volt, és az anyósülésen ülővel sem fogunk intim közelségbe kerülni. Ez a szélesség persze jól jön, ha hátul hárman akarnak utazni, de nekem mindig a pluszban cipelt kilókat juttatta eszembe, ami hátrány egy sportmodellnél. A fej és lábtér nemcsak elől, de hátul is nagy.

Csomagtartója kiemelkedő, 600 literes alaphelyzetben, a hátsó ülések ledöntésével 1550 literesre bővíthető. A Škoda jó szokásának híven számos rögzítési mód közül választhatunk. Rögzítőfülek, kampók várnak bevetésre, a csomagtér padlókárpitja megfordítható. A kedvencem, azonban a kalaptartó alatti vályú, amely kiváló helyet nyújtott az utasok kabátjainak.

Praktikus az utastér is, bármerre nézünk találunk rakodórekeszeket, amelyekbe plusz ötleteket is vittek, mint a pohártartó, ahol a palackot betéve egy kézzel nyithatóvá válik a zárt kupak is. A vezetőoldali ajtóban esernyőtartót találunk, az első ülések háttámlájára pedig telefontartót alakítottak ki. Jó pont, hogy ajtózsebek szövetborítást kaptak belülre.

Az anyagminőség vegyes az autóban. Szépek az Alcantara, illetve bőr betétek az üléseken, a műszerfalon és az ajtókon, de vannak kemény műanyagrészek is. A sötét tónusú belsőt krómdíszek teszik elegánssá nappal, míg este a fényeké a főszerep. Vannak alap színösszeállítások, de gyakorlatilag bármilyen színt választhatunk. Olyan részletek teszik teljessé a belső design-t, mint a fekete tetőborítás, karbon hatású díszlécek a műszerfalon, és az alumínium pedálok. Bár nem újdonság, de sokaknak bejött, hogy az autó ajtónyításkor a földre vetíti a Skoda feliratot.

Első ülései nagyon mutatósak, nagy oldaltámaszokkal, kihúzható combtámasszal szerelt kagylóülések, ám nem engedhetők sportosan mélyre és túl szélesek is. Vékonyabb testalkattal csúszkál benne az ember. Inkább a komfortról szól, mint dinamikus vezetésről.

Részben digitális a műszerfal, részben hagyományos kialakítású, középső 10,25 colos része változtatható, részben személyre-szabható, ami azért jó, mert egyébként túl sok információt mutat. 10 col méretű a fedélzeti rendszer kezelésére szolgáló érintőképernyő, amelyet hagyományos gombok is kiegészítenek. Némelyik duplikációt jelent, hiszen a menüből is elérhető rendszerhez, például a vezetéstámogató rendszerek vagy az autó menetdinamikai beállításaihoz változtatásához vezet. Képernyői átlagosak, szép a képük, de nem extrajók. Most először Head up display is szerepel egy Škodában.

Szokni kell a menü felépítését, elsőre és másodikra is túlságosan szerteágazónak hat. Az infotainment rendszerek hangutasítással is kezelhetők. Ergonómiai tévút a hangerőszabályzás, amelyhez a képernyő előtti felületet kell simogatni. Amikor nincs gyújtás a kocsin nem is használható, még szerencse, hogy a kormányon van hagyományos tekerőgomb hozzá. A rendszer tudja az Android Auto-t és az Apple Carplay-t is a használata viszont kissé nehézkes volt. Az induktív töltőn a telefonom egyszerűen pokolian melegedett így még arra sem volt képes, hogy megtartsa az akkumulátor töltését használat közben, hanem folyamatosan merült.

Eltűnt a hagyományos sebességváltókar, miután az Octavia RS-ben debütált a shift-by-wire technológia a Skodánál. A fokozatválasztó már nem kapcsolódik mechanikusan sebességváltóhoz, elektronikusan továbbítja, hogy melyik fokozatot választottuk. Egy kis billenőkapcsolón választhatjuk ki a szükséges menetmódot.

Többféle módon juttathatunk energiát az eszközeinknek, így lehet induktív töltő a váltófül előtt, de találunk ott két USB-C csatlakozót, ilyenből jutott a visszapillantóba és hátulra is. A hátsó utasok kényelmét külön klímaszabályzó fokozza, de juthat nekik is ülésfűtés. A vezetőnek pedig kormányfűtés teszi könnyebbé a hideg reggeleket.

12 hangszórós Canton hifi került a tesztautóba, amely normál hangerőnél semmi különöset nem ad hozzá a zenehallgatáshoz, ha feltekerjük a hangerőt, akkor kiderül, hogy az átlagosnál tisztább magas és teltebb mély hangokra is képes.