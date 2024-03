Hardverét tekintve a Korando technikájára épül a nála valamivel nagyobb Torres is. A márka alvázas, felezőváltós terepjáróival szemben konstrukciósan is személyautó, önhordó felépítéssel, elöl MacPherson, hátul független, négy lengőkaros kerékfelfüggesztéssel.

Elöl hajtó, egy villanymotoros verzióban gyártja csak a Ssangyong dél-koreai üzeme a Torres EVX-et, egyelőre egyféle akkumulátorral, amely az elektromos hajtásrendszer legnagyobb részével együtt a BYD-tól származik.

Nemsokára a Ssangyong a benzines motorhoz kapcsolódó full hibrid hajtásrendszert is átveszi a kínai cégtől. De ezzel párhuzamosan más, dél-koreai akkugyártókkal is együttműködik, hogy ne legyen kiszolgáltatva a birodalomban és alávetésben gondolkodó diktatúra legnagyobb villanyautó-gyártójának.

73,4 kilowattóra az autó teljes akkukapacitása. A bruttó értékhez nagyon közel van a nettó, ami a kapacitás 98 százaléka vagy 71,93 kilowattóra. Az akkucellák elrendezésében korábban uralkodó modulszintet átlépve, a celláknak jutó beépítési tér remekül kiaknázható a cell-to-pack megoldással.

A töltés váltakozó áramon 10,5 kW-tal lehetséges, az egyenáramú villámtöltésre 145 kilowattos csúcsteljesítményt jegyeztem fel. Az autó képes tölteni a kis, 12 voltos akkumulátorát a nagyról, hogy minél kisebb eséllyel fordulhasson elő az a villanyautóknál nem olyan ritka gond, hogy hiába van bőven töltés a nagyfeszültségű akkuban, a lemerült vagy cellazárlatos 12 voltos miatt az autó nem indítható be.

Most is lehet a Ssangyong Torres EVX-ről külső elektromos fogyasztókat, például kávéfőzőt működtetni (V2L vagy vehicle to load), de az áramhálózatban való visszatöltés (vehicle to grid) egyelőre hiányzik. Valószínűleg még idén kiegészül ezzel a funkcióval az autó, mert ez fontos néhány jelentős piacon.

A nagyfeszültségű akkumulátor lítium-vasfoszfát kémiájú, ezért jól bírja, ha akkor is 100 százalékra töltitek, amikor az autó használata nem indokolja a teljes töltést, elég lenne 70-80 százalék is. A lítium-vasfoszfát cellák villámtöltése hidegben jobban belassul, mint a nikkel-mangán-kobalt katódösszetételű akkuké, de ennél sokkal fontosabb előnye a nikkel-mangán-kobalt akkutípussal szemben a kiemelkedően sok töltési ciklus és a biztonság, az akku stabilitása balesetekben.

A bemutatón fotókat láttunk egy tűzesetbe keveredett Ssangyong Torres EVX-ről. A villanyterepjárót hátulról törte össze egy belső égésű motoros autó, amely kigyulladt. A hátsó kocsiról átterjedtek a lángok a Torrex EVX-re, ennek ellenére nem kapott lángra a nagyfeszültségű akkumulátor.

Mivel a Ssangyong dolgozik egy valamivel nagyobb akkus elektromos kisteherautón, a közeljövőben érkező villanypickup bővített akkucsomagját a Torres EVX is megkaphatja. A többlet azonban 10 százalékon belüli.

Villanyautós szinten kedvező a vontatható tömeg, az 1915 kilós Ssangyong Torres EVX 1500 kilós utánfutót húzhat.

Még pár adat: az akkuk névleges feszültsége 390,4 volt, a WLTP-mérés 462 km-es hatótávot adott ki, 18,65 kWh/100 km a kombinált fogyasztás, 8,11 mp a gyorsulás nulláról 100 km/órára és 175 km/óra végsebesség.