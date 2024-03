Bepillantva az utastérbe ugyanaz az érzés fogad akár a külsővel kapcsolatosan: ismerős, peugeot-s, de mégis más, modernebb, mint eddig. A harmadik generációs 3008-ban a továbbfejlesztett i-Cockpit környezet fogad. Tíz év alatt tízmillió autóban szerepelt a Peugeot megoldása, amely valamelyest lentebb helyezett, kis kormánnyal és kissé fentebb emelt műszerekkel igyekezett újat hozni autóbelső vonalon. Most itt az új.

Továbbra is megvannak az említett jellemzők, de nyilván immár abszolút a digitalizációé a főszerep. Így a vezetővel szemben 21 colos ívelt panel szerepel, amely az Allure változatban két 10 colos digitális képernyőből áll, míg a GT modelleknél egyetlen darabból áll a 21 colos képernyő. Az ívelt képernyő lebegni látszik, mivel egy konzol tartja.

A képernyő bal oldalán a vezetéssel kapcsolatos információk: sebesség, teljesítmény, vezetési segédletek, energiaáramlás jelenik meg, míg a jobb oldalán találjuk, az utas számára is elérhető érintőképernyős részt, itt kezelhetők a fűtés/légkondicionálás, a navigáció, a médiarendszerek stb.

A fedélzeti rendszer képe szép, a menü is kellően gyors, ám az utas oldaláról nehéz elérni a képernyő sofőr felöli részeit. Ezért jön jól, hogy kialakítottak egy i-Toggles-nek nevezett kezelőfelületet a műszerfal középső részén. Ezek az érintésérzékeny „kapcsolók” testre szabhatók, a felhasználó kedvenc funkciójához biztosítanak hozzáférést, ami kötődhet telefonhoz, navigációhoz, hifihez is akár. Nemcsak azt lehet mondjuk beállítani rá, hogy klíma, hanem azt, hogy 20 fok, így valóban gyors elérést ad a kedvenc funkciónkhoz.

Eltüntették a „váltókart” a középkonzolról, az utóbbi időben már csak irányváltó kapcsolóként funkcionáló szerkezet most a kormánykeréktől jobbra, az autó stop/start gombja mellett található. Így az indítás után gyorsan hozzáférhető, illetve megálláskor visszafelé is hasonlóan rövid utat járhat be a kezünk.

Az apró kormány alul-felül lapított, így valóban csak 9 és 3 óránál fogható, ezzel nehezen fog valaki úgy vezetni, hogy a kormány tetejét fogja, ahhoz túl kicsi az átmérője. Nyilván vannak gombok a kormányon, a tempomat és a hangerő gombjai, de a vezető előtt futó menüt például a bajuszkapcsolók végén lévő gombokkal kell kezelni, a rekuperációhoz pedig a kormány mögötti füleket.

Viszonylag feszes tömésűek, de kényelmesek és jól tartanak a 3008 első ülései az alapkivitelben is. Lehetne hosszabb az ülőlap, amit a GT változat kihúzható combtámaszos ülései orvosolnak is. Utóbbi ülések fűthetőek és szellőztethetőek, sőt, masszázsfunkciót is kínálnak. Ezen felül a Peugeot kínálatában először az első ülések adaptív oldaltámaszokkal is felszerelhetők, ezek felfújhatóak, hogy alkalmazkodjanak az utas testalkatához.

Az ülések Alcantara és bőr borításúak, mindkettő nagyon szép kivitelezésű, de szinte az egész belsőről ez mondható el. Nagyon mutatós a 3008 belül, mindezt úgy érték el, hogy a műanyagok sokfelé olcsó hatásúak tapintásra, de sokkal jobban néznek ki. A műszerfal felső részére sem puha műanyagot alkalmaznak, helyett szövettel vonták be a kemény felületet, ami különlegessé és elegánssá teszi.

Minden E-3008-as két USB-C aljzattal rendelkezik, amelyek a középkonzol elején találhatók, az egyik a töltéshez és adatátvitelhez, a másik kizárólag a töltéshez. Extraként a hátsó utasok is kaphatnak két USB-csatlakozót. 12 voltos aljzatból három is akad a kocsiban.

Fedélzeti rendszere gyorsan tanulható, a képe szép, működése gyors, vezeték nélkül kezeli az Android Autót és Apple CarPlay-t. Navigációs rendszere a Peugeot közlése szerint nemcsak a távolságot veszi figyelembe a tervezéskor, de a sebességet, az energiafogyasztást, a forgalmat, az út típusát, és természetesen a célállomáson elérhető töltőpontokat. Állítható az akkumulátor érkezéskor kívánt töltöttségi szintje is, de korlátozottan.

Hangvezérléssel kezelhető a légkondicionáló és telefon is, de hamarosan ennél is okosabb lesz, mivel felszerelik ChatGPT-vel is. A mesterséges intelligencia képes az interneten válaszokat keresni az utasok kérdéseire, mi például receptek, vendéglők, illetve a francia piac legkisebb autója iránt érdeklődtünk nála, a kiállított 408-as demóautó talált is választ. Persze ha a gyerekeket szórakoztatnánk viccet is meséltethetünk vele.

Okostelefon-alkalmazás is jár az autó mellé, amellyel távolról is vezérelhető a zár, a világítás a duda, szabályozható a légkondicionáló, vezérelhető a töltés.