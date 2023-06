Hiába van 300 lóerőnyi teljesítmény a lábunk alatt, a PHEV DS 7 egyáltalán nem sportos valami, még úgy sem, hogy a műszaki adatok között szereplő 5,9 másodperces gyorsulás egész jó eredménynek számít. Itt a benzinmotor és a két villanymotor inkább ahhoz kell, hogy különösebb nehézség, megtorpanás, szuszogás és fogcsikorgatás nélkül oldhasson meg vele mindent a vezetője. Előzéshez, intenzívebb induláshoz mindig meglesz a kellő tartalék, és a nyolcfokozatú váltó sem okoz majd csalódást, ha hirtelen valami váratlant kérsz tőle.

A napi ingázást gond nélkül végig csinálja tisztán elektromos hajtással, még akkor is, ha autópályás szakasz is jut bele. Igaz, a gyári 63 kilométeres ígéret nehezen hozható, de a 40-45 kilométer némi önkorlátozással már összehozható vele. Nem csak elektromosan, hanem hibrid üzemben, a benzinmotort használva is csendes a DS 7 belseje, a bőrbe öltöztetett utastér nem zörög, nem nyiszorog sehol, és szélzaj sem jön át a hangszigetelésen.

Kényelemre hangolt masszív foteljei mellett a futómű is partner a hosszú távú, a lehető legkevésbé megterhelő utazáshoz, amihez az aktív, folyamatosan változó felfüggesztés is hozzáteszi a maga részét. Nem lóg ki a sorból a kormányzás sem, ami szintén közelebb áll az eseménymenteshez, mint a közvetlen, folyamatosan visszajelzést adó sportoshoz. Ami máshol zavaróan élettelen lenne, az ennek az autónak még jól is áll.

Fékezés közben a rendszer vezérlése szépen elmossa a mozgási energiát elektromos árammá alakító regeneratív, és a hagyományos üzemi fék működése közötti határt, így csak a műszerfal ábrája tájékoztat arról, hogy éppen hogy lassulunk.

PHEV-nél aránylag nehéz fogyasztást számolni, nálam 6,5 literes átlagfogyasztás lett a változatos körülmények – autópálya, város, országút – tesztidőszak átlaga, durván 300 kilométer után, két teljesen teli, és néhány vásárlás közben megejtett, ingyenes töltést is számolva. Nyilván lehet ennél sokkal olcsóbban is autózni vele, az elektromos használatra gyúrva, illetve hosszútávú sztrádatempó mellett valószínű, hogy ennél kicsit többet kell majd bele tankolni 100 kilométerenként.