Azonnal jó hatást gyakorol az emberre a Tonale utastere. Aki ült mostanában Alfában, annak az ismerős hangulat, mindenki másnak az érdekes formák és izgalmas megjelenés teszi barátságossá. Alapvetően sportos, modern környezet fogadja az utasokat, amely sokféle forma és anyag kavalkádjára épít. Van itt valódi fém, fémnek látszó műanyag, bőr, neoprén, de kérhetünk Alcantarát is. Bár minden sötét tónusú – még a tetőkárpit is – az enteriőr cseppet sem lehangoló, amihez az ezüst részek mellett sötétben az utas előtti díszléc világítása is hozzájárul.

Olyan klasszikus megoldások köszönnek vissza, mint a háromküllős kormány, a csövekre emlékeztető műszerfali árnyékolók, az ülések kereszthurkás borítása és a szélső szellőzők turbinaformája. Ám ezek mellett is jól megférnek a digitális képernyők. A vezetővel szemben 12,3 colos TFT szerepel, míg középen 10,25 col átmérőjű képernyőt találunk. Az Alfa szerint kettőjük együttes mérete a kategória legjobbja.

Nekem bejön, hogy az Alfa nem dobta sutba a klasszikus órákat csak azért, mert digitálisra cserélték a műszereket, inkább csak kihasználták a technika előnyeit. Így miközben maradtak a klasszikus mutatós műszereknél, a látvány változtatható, az információátadás egyénre szabható, így akár a navigáció térképe is megjeleníthető.

Nem akarták a tervezők, hogy csak a környezetünkben autózok csodálhassák meg a Tonale fényjátékát, így az autóba beülve a műszerfalon kirajzolódik a fényszórók és a hűtőmaszk képe. Amikor leállítjuk a motort, akkor pedig a hátsó LED-sor sziluettjével búcsúzik az autó.

Központi képernyőjén Android operációs rendszer fut, a mobil adatkapcsolatnak köszönhetően a rendszer mindig friss funkciókat és szolgáltatásokat kínál. Nagyon szép képe van, részletgazdag és tiszta, a tolatókamera képe is aprólékos. A rendszer widgeteket alkalmaz, elemei testre szabhatók, így a felhasználók saját képernyőket alakíthatnak ki rajta. Alapfelszerelés a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto okostelefon-integráció.

Az említett online kapcsolatnak köszönhetően sokféle információ hívható le, így a navigációs rendszer valós idejű forgalmi adatokkal rendelkezik, de a célállomások körüli érdekes helyek is frissek. Ugyanakkor az adatátvitel fordított irányba is működik, így az ajtózár és a világítás okostelefonról vagy okosóráról távvezérelhető, illetve az autó üzenhet a tulajdonosnak, ha átlépték vele az adott helyen előírt sebességi korlátozásokat. Ennél is fontosabb, hogy lopási kísérlet esetén is riasztja a tulajdonost.

Az Alfa Romeo szerint a Tonale egyik legfontosabb újdonsága az Amazon Alexa hangvezérelt személyititkár-funkció. Ehhez nemcsak a szóbeli funkcióvezérlés társul, de olyan szolgáltatás is, amelyben a Tonale postaládaként használható, az autó megadható kézbesítési címként. A rendszer kinyitja az ajtókat, így a futár elhelyezheti benne a csomagot. Ugyanakkor a rendszer képes kommunikálni az okosotthonokkal, így módosíthatja a világítási vagy fűtési beállításokat az autóból.

Szabadidő-autósan kissé magasan van az ülés alapbeállítása is, ahonnan csak még magasabbra állíthatjuk. Ám még a legmagasabb pozícióban is maradt hely a fejemnél 178 centis magassággal. Motoros állítás, fűtés és szellőzés teszi komfortossá az alapvetően sportosan keményre tömött és masszív oldaltartású első üléseket.

Önmagamra állított vezetőülés mögött is jól elfértem, maradt hely bőven a térdeimnél és a fejtér sem passzentos. A nehézség inkább a bejutás, mert bár a hátsó ajtók is nagy szögben nyílnak, maga az ajtónyílás kissé szűk. Az alapvetően kétzónás klímaberendezés mellé a hátsó utasoknak is jár szellőzőnyílás a középkonzol hátsó részén, ahol USB-csatlakozót is találni.

A Tonale csomagtartója hosszú családi utazásokra termett, alaphelyzetben is 500 literes. Ha hátul nem utazik senki és a kalaptartót is kivesszük, több mint 1,5 köbméternyi helyre rámolhatunk. Csomagérajtaja akár láblendítéssel is nyitható, motoros mozgatású is lehet.