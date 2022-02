Kénytelenek a megfelelő CO2 kibocsátásokra figyelni, de közben a Mazda a saját pecsenyéjét is sütögeti. Toyota hibridekkel kompenzálják a sorhatos modelleket és itt egy friss CX-5 is, amit vezethettünk.

Röviden – Mazda CX-5, 2022 Mi ez? A Mazda CX-5 második generációjának újabb frissítése külső és belső változásokkal egyaránt változatlan technikai tartalommal. Mit tud? Benzin és dízelváltozatokat kézi, vagy automata, első- vagy összkerékhajtással, szinte minden opció létezik. Mibe kerül? 5000 forinttal 10 millió forint alatt kezdődik és akár 15 millió forint fölé is konfigurálható. Kinek jó? Japán autós precizitásra vágyóknak, vagy akik szeretnének még jó kézi váltós autót, akkor is, ha az egy modern SUV.

Prémiumautó gyártóvá szeretne válni a Mazda. Ennek több oka is van, de ami a leginkább szép benne, az a megvalósítás. Történnek kisebb és nagyon nagy dolgok is a japán gyártónál, és valahogy mindkettőnek lehet örülni. A gyártó stratégiája egészen szédítőnek tűnik, már abban az értelemben, hogy a valódi autós értékek megtartásával, sőt, növelésével szeretnék elérni a céljukat. Ilyet ma szinte senki nem tud ígérni.

Barcelonába utaztunk ahhoz, hogy a Mazda megmutassa nekünk a második generációs CX-5 frissített kivitelét, amit enyhén, de mégiscsak 2022-es igényekre szabtak át. Valamint beszélgettünk a gyáriakkal a jövőről, új modellekről, terveikről, miket várhatunk és miket fogunk kapni mi, vezetni szerető emberek. A jövő biztató, mert a Mazdánál túlnyomórészt olyan emberek dolgoznak, akik szeretnek vezetni. MX-5 volt, van és lesz, ez egy fontos üzenet, ami pedig még inkább szép, hogy jön még több hátsókerékhajtású Mazda sorhatos motorokkal.

Hogy áll most a Mazda, mire alapoznak?

Majdnem 1,3 millió autót adtak el 2021-ben, amivel 1-2 %-os növekedést tudtak elkönyvelni. A profit növelése persze mindenféleképpen cél, és ehhez nagyjából garantált út lesz, ha a modellekből többet tudnak kihozni, új, magasabb szegmensekben fognak tudni szerepelni. Ehhez emelik a minőséget, a hajtásláncok teljesítményét, a modellek méretét és persze ehhez fognak igazodni az áraik is. De olyan autókat ígér a Mazda, amilyen másnak aligha lesz a jövőben.

Elkészült az új Skyactiv platform és modell struktúra, ami teljesen átvariálhatja a márka megítélését és pozícióját. Ez az új moduláris padlólemez hosszmotoros elrendezésű és hajtásláncok tekintetében szinte mindent képesek lesznek belőle kihozni. Hagyományos belsőégésű motoros modellek mellett plug-in hibrid rendszer befogadására is képes, és épp egy ilyen modell lesz az első, amit be fognak mutatni ezen a platformon. A CX-60 már a küszöbön van, az új húzómodell márciusban érkezik négyhengeres szívó benzinmotorral és elektromos motorral hajtva több mint 300 lóerős rendszerteljesítménnyel, összkerékhajtással.

Az új platform azonban más miatt is érdekes. Hosszmotoros elrendezésű, amiben a hely elöl akkora, hogy soros hathengeres motorok is elférnek. Ez az új motorcsalád is elkészült már és a Skyactiv technológiához ideális 0,5 literes hengerenkénti űrtartalom megtartása miatt 3,0 literes motorokról van szó. A benzines a már ismert Skyactiv-X motor bővített változata, vagyis működése szempontjából szívó, bár az ideális atmoszféra nyomás érdekében azért van rajta egy kompresszor, ez viszont teljesítményt nem ad hozzá.

Emellett a Mazda még annyira hisz a dízelmotorban, hogy teljesen újat fejlesztett a platform számára, szintén hathengeres, soros és 3,0 literes. A gyártó szerint ez még fontos lehet bizonyos piacokon, ugyanakkor nem tudtuk meg, pontosan melyik piacokkal számol a dízelmotorok számára. Az biztos, hogy mivel a dízelmotorok megítélése miatt egyre inkább kikopik a legtöbb gyártónál, a Mazdánál még akkor is lesz vadonatúj dízelmotor. Sorhatossága miatt pedig a valódi prémium modellekkel lesz majd egy lapon említhető.

Az új platformban komoly potenciál is rejlik a valóban sportos vezetési élmény felé. A Mazdák ezen a téren most is nagyon jól szerepelnek, a hátsókerékhajtás adhatja meg hozzájuk a kirakós eddig hiányzó darabját. Végre valahára megkapjuk a tökéletesen sportos vezethetőségű Mazdákat? Meglehet. Biztató, hogy a gyártó ebbe az irányba tart, miközben szinte mindenki másnál sorvadóban vannak a valódi értékek.

Kompenzálás nélkül nincs sportos és prémium jövő

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a Mazdának a mérleg másik nyelvére is oda kell figyelnie. Ezt nyomja lefelé az európai szabályzás és a CO2 kibocsátás, mint minden gyártónál. Nem elég, hogy az új modellekből lesz plug-in hibrid, a Mazdának szükséges koncentrálni az elektromos modellekre is. Ennek jó alapot adott az MX-30, melynek még idén megérkezik az új fejlesztésű Wankel motoros, hatótávnövelő benzines kivitele. Erről még kevés részletet tudni, de benzintankjával állítólag 700 kilométer körüli hatótávolságot fog ígérni.

Emellett átemblémázott modellek is megjelennek a Mazda palettáján. Ilyen az új Mazda2 Hybrid, ami egy az egyben a Toyota Yaris hibridhajtású kivitele. A Mazda és a Toyota házasságából fog érkezni még egy modell, erről csak nagyvonalakban beszélt a gyártó, mivel még pontos dátumot sem tudni az érkezéséről. Nem csak ez a közös a két gyártóban. Teljesen új gyártósort építettek Alabamában 300 000 négyzetméteren, a tavaly megnyílt üzem felében Toyoták, másik felében pedig Mazdák készülnek. Apró érdekesség, hogy a Yaris alapú 2-es mellett megmarad az eredeti 2-es is a kínálatban, ami 2022-re nagyon enyhén frissült is, leginkább új anyagokkal és fényezésekkel.

Külső A jelen is tartogat újdonságokat a Mazdánál, méghozzá az egyik húzómodell, a CX-5 számára. A spanyolországi út során vezethettük a frissített crossovert, mely megmutatta új arcait is. Készült két új felszereltség, a Newground és a Homura Plus, mely mindkettő új arcot ad a modellnek, amik eddig hiányoztak a teljes Mazda kínálatból is. Nagy dolgokra azért nem kell gondolni, de a Newground például hangsúlyosan terepjárós külsőt ad a CX-5-nek. Sötétszürke matt küszöbök, első-hátsó toldatok és kerékívek kerülnek rá, elöl hátul ezüst betétekkel. Az új hűtőrácsot neonzöld dekorral dobták fel és az új bézs árnyalatú fényezés is rájátszik a marcona, túrabakancsos külsőre, ami egyébként élőben kimondottan jól áll a CX-5-nek. Emellett a Homura és Homura Plus – nálunk csak utóbbi lesz elérhető – a másik irányt, a sportosságot képviseli. Az új maszk és kerete sötét króm, a kerékjáratok fényes fekete, vagy a karosszéria színére fényezettek, a hűtőmaszkban pedig piros kiegészítő bukkant fel. Új felnikkel, kevésbé új fényezésekkel – még mindig a Kodo bordó a leginkább hangsúlyos – és új részletekkel lép piacra a friss Mazda CX-5. Méretei nem változtak, hossza 4575 milliméter, szélessége tükrök nélkül 1845 mm, magassága 19 colos felnikkel 1685 mm, tengelytávolsága pedig kereken 2,7 méter.

Belső Túlzó változásokra itt sem kell számítanunk, finomhangolásnak tudható be az utastér újdonságainak sora. Jobb oldaltartásúak lettek az első ülések, amikből a motorosan állítható darabok kicsit magasabb pozíciót adnak, mint a kézi állításúak. Maradtak a formák és az anyagok, viszont megérkezett a CX-30-ból és a 3-asból már ismerős széles multimédia kijelző és az új menürendszer. Az automata váltós kiviteleknél középen találunk egy új menetmódválasztó kapcsolót is, ilyen eddig nem szerepelt a CX-5-ben, valamint a digitalizációban előrelépve vezeték nélküli telefon töltőt is rendelhetünk már bele. A Newground verzióban egyedi kárpitmintázatok és a neonzöld szín megjelenése adja az egyediséget. A CX-5 használhatósága maradt az eredet, csomagtartója benzines motorral 522, dízellel 510 liter, lehajtott ülésekkel pedig 1395 liter, tetőig pakolva pedig 1638 liter.

Technika Motorkínálatában újdonságot nem tud felmutatni a Mazda CX-5, de kevesebb sem lett a frissítéssel. 2,2 literes 150, vagy 184 lóerős dízelmotorokkal és 2,0 literes, vagy 2,5 literes 165 és 194 lóerős benzinmotorokkal szerelik. Érdekesség, hogy kézi váltót az utóbbin kívül mindegyikhez szerelnek, valamint mindegyik modell elérhető összkerékhajtásssal is. Elektromos rásegítésű kormányzás és fejlett menetstabilizáló szolgálja a sofőrt. Utóbbi nem csak megcsúszás esetén segít, de kanyarodáskor is. A G-Vectoring rendszer nyomatékvektor szabályzással fékezgeti az ívbelső kerekeket a gyorsabb és stabilabb, kisebb kormányszögű kanyarodás érdekében. A frissítéssel azonban érkeztek új ledes első fényszórók is, mely automata kapcsolás mellett kitakarás funkcióval dolgoznak, nem vakítják el a többi autóst távolsági fény használatakor. Alapáron jár a modellhez számos vezetéstámogató rendszer, mint a holttérfigyelő, távolságtartós tempomat, vészfékasszisztens, táblafelismerő és egyéb hasznos segítségek is.

Vezetés Bár Magyarországon a legnépszerűbb kivitel a 194 lóerős benzines modell, a nemzetközi menetpróbán a gyengébbik benzinest sikerült csak vezetnünk. Ugyanakkor erre a modellre is igaz, hogy egészen más vezetési és utazási élményt tud adni, mint bármi más a kategóriában. A frissítéssel fejlesztettek a hangszigetelésen, a korábbihoz képest állítólag csendesebb a futás, viszont a jó minőségű mediterrán aszfalton is jól hallhatóan surrograk a gumiabroncsok. Ezzel együtt is elég jó utazni egy ilyen CX-5-ben, mentes minden furcsa rázkódástól, nincsen zörej a kárpitok felől és az ülések oldaltartása is megfelelő, talán az ülőlap állíthatósága hiányzik még a teljes képből. Vezetni nagyon jó egy ilyen CX-5-öt a teljesen beszürkült szegmens többi tagjához képest. Kézi váltója egyértelműen az egyik legjobb, amit kapcsolhatunk, a vezetési pozíció is egész jó, kicsit kerülhetne alacsonyabbra az ülés a tökéletes képhez. A 165 lóerős Skyactiv-G motor nem egy erőgép, ahhoz, hogy menjen, magas fordulaton kell használni. Kimondottan jó pont, hogy ilyenkor a motor hangja gyönyörű. Ahogy leforogja a 6000-et, abban van erő, karakter és masszivitás is, jó hallani, ahogy egy viszonylag nagy motor szól előttünk. Plusz pont, hogy kívül is szépen szól, alapjáraton szolidan purrog a kipufogóból, megvan a hangulata, amitől autóként is elég jól lehet értékelni, nem csak közlekedőedényként.

Költségek Az új frissített CX-5 már Magyarországon is rendelhető, 5000 forint híján 10 millió forintról indul a G165-ös motorral. A 2,5 literes 194 lóerős benzinmotorral szerelt változat belépőára12 729 000 forint ami egyből az új Newground felszereltséghez tartozik. 150 lóerős dízel 11,5 millió forinttól kapható, 184 lóerős dízel mindenképp összkerékhajtással és automata váltóval pedig 14,6 millió forintról indul. Felárasak a metál fényezések, a fehér 137 000, a Machine Grey szürke 177 000, a jellegzetes Soul Crystal Red pedig 220 000 forint. A Mazda CX-5 és vetélytársai – Listaár, forint Mazda CX-5 G165 (165 LE) 9 995 000 Audi Q5 35 TDI S Tronic (163 LE) 14 204 240 Ford Kuga 2.5 FHEV (190 LE) 11 650 000 Peugeot 3008 (130 LE) 9 600 000