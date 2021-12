Október derekán kémfotókon mutattuk be a vadonatúj Mazda2-est, azaz a Toyota Yaris, átemblémázott kiadását. Most hivatalosan is megérkezett a modell, hogy aztán 2022 tavaszától Európa-szerte forgalomba is kerüljön.

A csere elsősorban azért izgalmas, mert ezzel a Mazda is szert tett öntöltő hibrid modellre: ilyenje ugyanis eddig egyáltalán nem volt a márkának.

A 116 lóerős rendszerteljesítményű hajtáslánc benzines komponense a jól ismert 1,5 literes, soros háromhengeres erőforrás, ami álló helyzetéből 9,7 mp alatt repíti 100 km/órára az autót. A WLTP norma szerinti átlagos CO2-kibocsátás akár 87 g/km, a szabványos átlagfogyasztás akár 3,8 l/100 km.

A Mazda2 Hybrid mindig villanymotorja segítségével indul el, menet közben a rendszer vezérlése osztja meg a munkát a benzines és az elektromos motor között. A lassításkor, fékezéskor felszabaduló mozgási energiát az akkumulátor töltésére fordítja a rendszer.

Az autó méretadatai nem változtak a márkacsere során, a tengelytáv 256 cm, a csomagtartó 286 literes. A Mazda három felszereltségi szinten fogja kínálni a modellt Európába.

Piactól függően a jelenlegi Mazda2 is kínálatban marad Európában, a szokásos benzinmotorral.