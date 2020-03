A jelenlegi SUV-őrületben valószínűleg már mindenki elfelejtette, hogy kisautót vezetni nem is rossz. Sőt, ha Mazda embléma van valamin, akkor még jó is lehet. Ugyan 90 lóerő nem fogja letépni a gatyát/bugyit senkiről, de ha elég kitartóan tapossa valaki a gázpedált és pörgeti a motort, akkor lehet vele élvezetesen autózni. Meg persze takarékosan is, ha azt kell, különösen, ha valaki odafigyel az ajánlott fokozatváltásokra is, amelyeknek a rendszer szerint néha fájdalmasan alacsony fordulaton kéne megtörténniük. Az egy tonnát csak 25 kilogrammal túllépő autó a katalógus szerint 9,8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, és 183 km/h-s sebességig hajszolható.

Futóműve menet közben, kanyarban stabilan tartja az autót, legalábbis amíg tisztességes útburkolaton hajtja valaki. Az átlagos úthibákkal nem lesz vele gond, de a rövid, gonosz fekvőrendőröknél már kellemetlenül koppanva felüt a futómű. Váltója feszes, élvezetesen kapcsolható, de előfordult párszor, hogy az egyesnek kétszer kellett nekifutni. Nem vonnék le ebből messzemenő következtetést, hiszen alig 8 kilométer volt az autóban, amikor elhoztuk. Hasonló a helyzet a fogyasztással, járt már nálam Mazda3 szintén minimális kilométerrel, ami pár ezerrel később érezhetően jóval kevesebb üzemanyaggal is beérte, mint első találkozásunkkor. Ennek ellenére a 6,4 literes átlag a szinte kizárólag városban megtett tesztút alatt egy szinte zsír új autótól szerintem ígéretes. A gyári érték 5,3 liter lenne.