Egy hagyományos autónál sokszor egyértelműbb a helyzet: jár a motor vagy nem jár, sebességben van vagy nincs, hallani, látni, érezni a működését. Egy elektromos vagy plug-in hibrid autónál viszont egészen más a helyzet. A jármű akár teljes csendben is menetkész lehet, miközben a baleset után a sofőr, az utasok vagy a mentésben részt vevők sincsenek feltétlenül abban a helyzetben, hogy pontosan felmérjék, biztonságosan rögzítették-e az autót.

Erre a problémára ad egyszerűnek tűnő, de nagyon is célzott választ az Emergency Plug. Az eszközt a sérült elektromos vagy plug-in hibrid jármű töltőcsatlakozójába kell helyezni, ahol az eszköz rendszer felé azt “kamuzza”, mintha az autó töltőn lenne. A cél nem az, hogy a teljes nagyfeszültségű rendszert áramtalanítsa, hanem az, hogy a jármű ne tudjon váratlanul elindulni.

A gyártói leírás szerint az Emergency Plug éppen ezt a kockázatot kezeli: megakadályozza az elektromos vagy hibrid jármű kiszámíthatatlan elmozdulását vészhelyzetben vagy szervizkörnyezetben.

A trükk alapja az a biztonsági logika, amely normál esetben is működik az elektromos autókban.

Ha egy villanyautó vagy plug-in hibrid ténylegesen töltőre van csatlakoztatva, akkor nem indulhat el. Az ENSZ-EGB R100 előírása is kimondja, hogy ha a külső forrásból tölthető akkumulátorral szerelt jármű csatlakozója fizikailag be van dugva, a jármű saját hajtásával való elindulást meg kell akadályozni.

Az alábbi baleset fotóit látva sok kommentelő tehát tévesen gondolta azt, hogy az Audi a töltőállomásról egyszerűen a töltőfejjel együtt távozott.

A készülék azonban nem csodafegyver, és nem szabad úgy kezelni, mintha a villanyautó minden veszélyét egyetlen mozdulattal megszüntetné. A gyártó saját FAQ-ja is egyértelműen fogalmaz: az Emergency Plug nem kapcsolja le a nagyfeszültségű rendszert, nem izolálja teljesen az elektromos autót. Az elektromos funkciók – például az ablakok, ülések vagy világítás – továbbra is működhetnek.

Ez mentési szempontból nagyon fontos különbség. Az Emergency Plug elsősorban azt akadályozza meg, hogy a D-ben vagy R-ben maradt, esetleg még aktív hajtásláncú jármű saját erejéből elmozduljon. A nagyfeszültségű rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések, a tűzoltói protokollok és a jármű biztonságos rögzítése ettől még nem válnak feleslegessé.

A 112press összeállításában Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy mutatja be ezt a biztonsági eszközt: