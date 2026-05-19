Egyszerűsíti a Niro hajtáslánc-választékát a Kia: a korábbi plug-in hibrid opció eltűnik, és csak a full hibrid marad (a tisztán elektromos Niro már korábban eltűnt, az EV3 mellett nem volt már rá szükség.)

A műszaki jellemzők változatlanok: az 1,6 literes, közvetlen befecskendezéses benzinmotor maximális teljesítménye 102 lóerő, a hibrid villanymotor 32 kW-ig jó, a kettő együtt legfeljebb 102 kilowatt, azaz 138 lóerő kombinált csúcsteljesítményre képes.

A váltó hatfokozatú duplakuplungos, csak az első kerekek hajtottak, az autó 11,3 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 170 km/óra, a WLTP-norma szerinti átlagos üzemanyag-fogyasztása 4,5 és 4,9 liter/100km között alakul.

Újak az első és hátsó lökhárítók, ami pontosan 10 mm-rel növelte meg az autó teljes hosszúságát, a többi paraméter nem változott (4430 x 1825 x 1545 mm.)

A lényeg a módosított fénykarakter: a korábbi, sokszögletű világító egységek eltűntek, helyükbe keskeny, függőleges blokkok lépnek – az elsődleges fényforrás ugyanott van, mint eddig, csak a körítés változott, de az látványosan.

A hátsó lámpatest hátrébb költözött a C-oszlopon, amely a korábbi kontrasztos kivitel helyett mostantól a karosszéria színét viseli. A rendszámtábla leköltözött a lökhárítóba, a hátfal teljesen sima, egybefüggő lemezfelület lett.

A csomagtartó 430 literes, vontatni akár 1010 kilót tud az autó. A 16 colos keréktárcsák nem változtak, a 18 colosakat újrarajzolták.

Az utastérben újak a színek és anyagok, a Niro is megkapta márkatársainak dupla 12,3 colos kijelzőrendszerét. Az ennek motorját adó online infotainment rendszer támogatja a vezeték nélküli szoftverfrissítést, a digitális kulcsot – azaz okostelefonnal nyitható és indítható az autó –, valamint a vezeték nélküli telefon-integrációt. A Niro head-up kijelzőt és vezeték nélküli telefontöltőt is kínál.

A vezetőtámogató funkciók sorában benne van a kormány elengedését érzékelő rendszer, amely lehetővé teszi a félautonóm asszisztencia funkciók használatát.