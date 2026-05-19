A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kilogramm saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni.

A rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a két tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ez különösen azért érdekes, mert az akkumulátoros villanyautók között több olyan nagyobb modell is van, amely saját tömeg alapján könnyen átlépi a 2000 kilogrammos határt.

A szabály lényege egyszerű: aki ilyen autóval áll meg fizetős budapesti parkolóhelyen, annak nem az alapdíjat, hanem annak dupláját kell majd kifizetnie.

A jelenlegi rendszerben a fővárosi várakozási övezetek díjai zónánként eltérnek, a módosított rendelet pedig az A, B, C és D kategóriájú övezetekhez kapcsolódó alapdíjakból indul ki. A 2026 júliusától szereplő díjak szerint ez 800, 600, 400, illetve 300 forintos óradíjat jelent, ezek duplázódhatnak a két tonna feletti autóknál, vagyis elvileg 1600, 1200, 800 és 600 forintos óradíjról beszélhetünk. A végső összegnél ugyanakkor van törvényi felső korlát is, ezért a pontos mértéket a jogszabályi plafon is befolyásolhatja.

A módosítás egyik fontos részlete, hogy nem a megengedett legnagyobb össztömeg számít, hanem a saját tömeg. Vagyis nem az a döntő, hogy az autó papíron mennyit nyomhat teljes terheléssel, utasokkal és csomagokkal, hanem az, milyen saját tömeg szerepel az autó forgalmijában. Ez sok nagyobb szabadidő-autónál, luxusautónál és elektromos modellnél lehet kellemetlen meglepetés.

A változás 2027. január 1-jén lép hatályba

Ugyanehhez az időponthoz kapcsolódik az a módosítás is, amely a jelenlegi zöld rendszámos parkolási kedvezmény kivezetését érinti Budapesten. A most hatályos fővárosi rendelet szerint a környezetkímélő, zöld alapszínű rendszámmal rendelkező gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni, de a módosító rendelet ezt a rendelkezést 2027-től hatályon kívül helyezi. Ez azt jelenti, hogy sok villanyautósnak két változással is számolnia kell.

A döntés mögött a fővárosi logika valószínűleg az, hogy a nagyobb, nehezebb autók több helyet foglalnak, jobban terhelik a városi infrastruktúrát, és egyre erősebben jelennek meg a sűrűn lakott városi környezetben.