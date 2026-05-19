Az új, Magyar-kormányban átnevezett, immár élő környezetért felelős minisztérium vezetője, Gajdos László Facebook-oldalán arról írt, hogy a BYD Szegeden készülő gyára építésénél a kínai autógyártó súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.

A tárcavezető hozzátette, hogy konzultált az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatott a kialakult helyzetről, a jogsértések mértékéről, a helyi lakosság jogos aggodalmáról.

A miniszter közölte, határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk – hangsúlyozta Gajdos.