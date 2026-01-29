Elindult a próbagyártás a BYD szegedi üzemében – jelentette be az MTI beszámolója szerint Botka László polgármester csütörtökön.

Úgy hírlett, hogy eredetileg már 2025-ben szerette volna a termelést megkezdeni a kínai autógyártó, de az idénre csúszott át. A tényleges sorozatgyártásra 2026 második negyedévétől lehet számítani.

A négymilliárd eurós beruházásból épülő gyár teljes felfuttatása további hónapok, de akár egy év is lehet. Korábbi sajtóhírek szerint első körben 150 ezres kapacitással számol a BYD, majd később 300 ezresre bővíthető a termelés.

Úgy tudni az első modell, amely Magyarországon készül az Dolphin Surf lesz. A jelenleg Kínából érkező kis villanyautó többféle motorral és akkumulátorkapacitással készül. Az alapára 8 090 000 forint. Ez az:

A szegedi gyár rugalmas kialakításúnak épül így a piaci igényekhez igazodóan változtatható lesz mely modellek készülnek ott. Másodikként az Atto 2 termelése indul el, már az új frissített kivitelben elektromos és hibrid-hajtással egyaránt. Itt egyelőre az elektromos változatnak van hazai ára, 12 390 000 forinttól indul az árlista. Az alábbi képre kattintva megismerheted:

Nem ez az BYD első gyár egyébként hazánkban 2017 óta készítenek buszokat Komáromban, ahol 2025-ben 32 milliárd forintos bővítés indult. 2023 októberétől forgalmazzák Magyarországon a márka személyautóit. Hazánkban jelenleg kilencféle típust árulnak: villanymotorost és konnektorról is tölthető hibrideket is.

Nemcsak gyártás szempontból kapott kiemelt szerepet a BYD-tól Magyarország, de Budapestre telepíti európai vállalati és fejlesztési központját is. A BYD tavaly megelőzte a Teslát és a világ legnagyobb elektromos autó gyártójává vát, de hibridekből annál is többet készített 2025-ben. Összességében 4,55 millió autót értékesítettek világszerte, amelyből 2,26 millió volt tisztán elektromos-hajtású.

Botka László a Közéleti Kávéház évadnyitó rendezvényén arról is beszélt, hogy a kínai cég már 960 munkavállalót felvett szegedi gyárába, 70 százalékuk magyar dolgozó, nagyobbik részük szegedi, de számítanak munkavállalókra a város vonzáskörzetéből, a többi közt Makó térségéből, valamint a Vajdaság északi részéből és lesznek külföldi, ázsiai vendégmunkások is a gyárban