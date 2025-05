A kezdeti eufória után most a kijózanodás időszakát éljük a villanyautókkal kapcsolatban. A viharos előretörés megtorpant, az újdonság ereje elszállt, most jön a kemény munka. Valódi tömegautót kell a piacra dobni, ami megáll saját lábán, és állami támogatások, csábító pénzügyi mézesmadzagok nélkül is fel tudja venni a versenyt a belső égésű konkurenciával.

Ehhez olcsó tömegautó, egy városi mini kell az európai piacra, hiszen az egyre duzzadó metropoliszok millióinak ez a legjobb, ha autóval akarnak helyet változtatni. Ezért a pozícióért indul most a valódi verseny, aki előbb tud praktikus, használható, és elfogadható árú villanyautót felkínálni, az tarol majd.

Erre a pozícióra most a BYD jelentkezett be, az itthon Dolphin Surf néven érkező, teljesen elektromos hajtással rendelkező típussal. A kacifántos nevű autó eredetileg Seagull-ként fut Kínában, de Európa némileg átdolgozott kivitelt kap, így jogos a névváltás.

Arra azért kíváncsiak vagyunk, hogy fogják nevezni végül maguk az autósok, nagyobb tétben fogadnék rá, hogy lesz valami jó beceneve, mert a Dolphin Surf nem fekszik túl jól a magyar ajkaknak.

Az árazás, a gazdag felszereltség viszont igen, ezt már szeretik ízlelgetni a hazai vásárlók, és úgy tűnik ezen a téren sokkoló hatású lehet a BYD kínálatának jelenleg legkisebb darabja.

Külső A Dolphin Surf lényegében a Seagull európai specifikációjú változata, néhány módosítással. A karosszéria kb. 20 centiméterrel hosszabb az EU-s változatban, javarészt a lökhárítók módosítása miatt, így 3,78 méter helyett 3,99 méter a teljes hossza. Ehhez 1,72 méteres szélesség, és 1,59 méteres magasság, valamint 2,5 méteres tengelytáv társul, tehát Róma, Párizs szűk utcáin is jól érzi magát az autó. Arányaival tipikus, praktikus városi kis doboznak kellene lennie, hiszen aránylag rövid, keskeny, viszont az megfelelő fejtér kialakítása miatt magas. Mégis, az a pár formai trükk, amit egy ilyen olcsó, ilyen méretű autón el lehet sütni, az működik. Szerencsére nem vették komolyan magukat a tervezők, vidám, de kicsit agresszív lett az autó frontrésze, mint egy vicsorgó öleb. Az első lámpákról egyenesen a Lamborghini ugrik be, egy Gallardo felé tett halvány kikacsintást fedezhetünk fel, ami nem véletlen. A tervezőcsapatot a szakma valódi sztárja vezette, Wolfgang Egger, aki korábban az Alfa Romeónál, a Lamborghininél és az Audinál is dolgozott. Oldalnézetben a határozott lemezdomborítással emelkedő övvonal uralja a teret, a kilincseket pedig a karosszériába süllyesztették, ami abszolút követi 2025 trendjét, a C-oszlop pedig fekete dekorációs betétet kapott, ezzel mintha lebegne a tető. Ennek felülete érdekes textúrát kapott, amit a BYD közleménye szerint a jégkristályok szerkezete inspirált. Bárhogy is, ez egy érdekes kis formai geg, ami a beltérben is visszaköszön, és így identitást épít az autónak. Hátul egy nagy méretű tetőspoiler és egy széles LED-fénycsíkot formázó lámpatest uralja a dizájnt, ezek is sokkal emészthetőbbek már az európai szemnek, mint a korai BYD modellek organikus, halszerű megoldásai. Tényleg igyekeztek eltüntetni a sallangokat, hátul még ablaktörlő sincs, a benyúló spoiler elvileg hatékonyan tartja távol a koszt és az esőt. A kerekei alapesetben 15 colos lemezfelnikkel szereltek, de a három felszereltségi szint (Active, Boost, és Comfort) két magasabb lépcsőfokán már 16 colos könnyűfém darabok járnak. Színből jelenleg négy árnyalat választható, és talán végre kicsit felhígul az ezüst-fehér-fekete autótenger a nagyvárosokban, ugyanis a szintén Lamborghini-felé kacsintó élénkzöld „Lemon green” alapáron választható az autóhoz. Nem akar divatikon, vagy meghökkentő furcsaság lenni, érezhető hogy egy visszafogottabb, de mégis erőteljes, fiatalos darab lett a BYD Dolphin Surf.

Beltér Már a bejutáskor olyat villant a BYD, amit szokatlan a kategóriában: az NFC rendszerrel a külső visszapillantó tükör érzékelőjéhez tartott mobiltelefonnal, vagy okosórával is nyitható az autó. A mobil technológia tehát az első pillanattól jelen van, valamennyi változatban alapfelszerelés az elektromosan elforgatható, 10.1 colos képátlójú középső érintőképernyő, amin színes, sok funkcióval rendelkező rendszer fut, a klímánál például gesztusvezérléssel. 16 fotó A vezető előtt egy kompakt digitális műszeregység található, amely a legfontosabb adatokat (sebesség, töltöttség, hatótáv stb.) mutatja. Ez kicsit zsúfoltnak tűnik, de a sebesség érték jól leolvasható. A kormány jó fogású, a ma már általánosnak mondható vegán műbőr borítással, kezelőszervei szerencsére megmaradtak klasszikus külön álló, fizikai nyomógomboknak, így ezeket könnyű működtetni. Természetesen alap az Android Auto és Apple Carplay kapcsolat, a mobiltöltéshez pedig USB-C, sőt a régi szabványú USB-A csatlakozás is rendelkezésre áll. Ki kell emelni, hogy a töltési sebesség is elég combos, itt már nem kell félni attól, hogy a több alkalmazással terhelt mobil jobban merül, mint ahogy az autó képes belepumpálni az elektronokat. Az USB-C csatlakozó 60 wattot tud leadni, a Comfort felszereltséghez járó vezeték nélküli felület pedig 15 wattal tölt. A Dolphin Surf belső tere a BYD Ocean sorozat dizájnját követi, tehát itt még vannak játékos furcsaságok, nem annyira komolyan felnőttes, mint mondjuk az Atto 2. Mondhatni vidám, fiatalos, a két árnyalat alkalmazása az ajtóborításon, a műszerfalon, az ülésen feldobja a belteret. Térdmagasságig vannak finomabb, puha borítású felületek, az ülések pedig vizuálisan látványos, sportos darabok. Ez viszont csak a látszat, komoly oldaltartást, és szofisztikált beállítási lehetőségeket ne várjunk tőle. Az ülésmozgatás például elektromos, de nem lehet az ülőlap dőlésszögét állítani, nincs deréktámasz, és az integrált fejtámlák is kényelmetlenek lehetnek egyes utasoknak. De nyilván ez egy belépő modell: a hasonlóan árazott villanyautókban is ilyen, sőt még ennél is puritánabb ülőhelyeket találunk. Az első üléseken a helykínálat meglepően jó, két magas felnőtt is elfér. A hátsó sor már szűkösebb, de bőven a felnőttek számára használható határon belül van. Ez köszönhető a teljesen sík padlónak, és az alapból négyüléses kialakításnak. Szerencsére nem vesződtek egy középső sámli kialakításával az ötödik utasnak, inkább két nagyobb méretű ülést terveztek, így vállban is elég hely jut. Aki három gyerekkel utazna, annak az jobb első ülés Isofix rögzítési pontja jelenthet megoldást. A második sorban is jutott a világosabb, puha borításból, ami tényleg ritka a teljesen fekete, kopogós műanyagok kategóriájában. Mobiltöltő, pohártartó, könyöklő viszont ide nem jutott, az extrák listája kimerül az ajtók tárolóin túl kimerül az újságtartó zsebekben, összesen 20 utastéri tárolóhely akad a Dolphin Surf gyomrában, A csomagtér trükkös darab, mivel a tér javát az utasok kapták. A karosszéria viszont magas, így a keskeny, de felfelé pakolható tér végül 308 literes alapméretet eredményez. Nem rossz érték, és szerencsére van alsó rekesz a töltőkábeleknek, a hátsó ülések pedig 50-50 arányban dönthetőek, amivel 1037 literig bővíthető a raktér.

Technika A BYD Dolphin Surf a vállalat modern, e-platform 3.0 moduláris elektromos architektúrájára épül, a karosszéria nagyjából 68%-a nagy szilárdságú acélból készül, kritikus pontjain 1500 MPa szakítószilárdságú melegen sajtolt acélelemekkel. Így hiába apró, a karosszéria kellően stabil, és ahol kell megfelelően erős. A hajtáslánc alapját egy állandó mágneses szinkron villanymotor adja, az európai változat két teljesítményszintet kínál: az alapmodellek 87 LE-s (65 kW) motorral jönnek, míg a csúcsverzióban egy 156 LE-s (115 kW, 220 Nm csúcsnyomaték) motor található. Az erősebb motorral csupán 9,1 másodperc a 0-100 km/órás gyorsulás, de az átlagos felhasználáshoz a gyengébb kivitel 11,1 másodperces értéke is elég. Két akkumulátor A Dolphin Surf a BYD által fejlesztett „Blade” lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátor csomagját kapja meg, ebből is két verzió van, a 30 kWh-s, valamint a nagyobb hatótávot szavatoló 43,2 kWh-s verzió (ez a nagyobb akkupakk mindkét teljesítményszinthez elérhető) A nagyobb akkumulátorral akár 322 km-es (WLTP ciklus szerinti) vegyes hatótávolságot is tudhat az autó. A WLTP városi ciklusa alapján meghatározott hatótáv elérheti az 507 km-t is, de ezt jobb azért fenntartásokkal kezelni. Az biztos, hogy városi használat mellett könnyen elképzelhető a több napos, akár egy hetes használat is töltés nélkül. Valamennyi változathoz 11 kW-os váltóáramú fedélzeti töltő jár alapáron, a gyorstöltés maximuma pedig 65 kW a belépő Active esetén 30 kWh-s akkuval, a nagyobb csomag már 85 kW-s csúcsértéket is elbír. Így mindegyik modellre igaz, hogy 30 percen belül 10-ről 80%-ra tölthető. A futómű a kategóriában szokásos, egyszerű, de bevált megoldásokat követi. Elöl MacPherson rugóstagos független felfüggesztést alkalmaztak, hátul pedig hosszanti csatolt lengőkaros a felfüggesztés. A fékrendszer előnye, hogy a spórolós konkurensekkel ellentétben a Dolphin Surf négy tárcsafékkel rendelkezik (míg pl. a Spring hátul dobfékes). Az autóban elektronikus a rögzítőfék (nincs hagyományos kézifék kar). A fékenergia visszanyerés intenzitása vezetési módtól függően szabályozható, így városban egész sok energiát spórolhatunk meg.

Vezetés Annyira friss az autó, hogy itthon még csak előszériás, rendszám nélküli darabokat nézhettünk meg közelebbről. Ennek ellenére lehetőség nyílt egy rövid próbaútra a Hungexpo forgalomtól elzárt területein, az autót így alacsony, városi tempónál vezethettük. Az már így is kiderült, hogy a Comfort felszereltséggel járó 156 lóerő elég komoly erőtöbbletet jelent. A városi miniktől szokatlan vehemenciával lódul meg az autó, nagyobb gázadásra hallható, ahogy a kerekek küzdenek a tapadásért, és 50 km/óráig szinte sportos lendülettel lő ki az 1390 kilogrammos autó. Városi környezetben talán kicsit feleslegesnek is érződik a korábbi sportos kisautók szintjét hozó teljesítmény, a 9,1 másodperces 0-100-as gyorsulással. A kisebb, 65 kW-os motor is bőven elég lehet a mindennapokra, ami a kisebb, könnyebb akkumulátorral 11,1 másodperc, a nagyobb csomaggal pedig 12,1 másodperc alatt éri el a százas tempót. A végsebesség minden esetben 150 km/óra. A tömegközéppontot lefelé húzó akkumulátorral meglepően stabil volt a magas építésű karosszéria, az egyszerű futómű ellenére nem volt tapasztalható komoly billegés, oldaldőlés a rövid szlalomozás során, bár az igazi próbát majd a valódi hétköznapokon kell majd kiállnia, a kikopott sínek, kráter méretű kátyúk világában. Manőverezés közben a kis fordulókör áldás, ahogy a 360 fokos, szofisztikált képet adó kamerarendszer is. Ezen a téren nagyon jó csomagot hozott össze a BYD, a kameraképek tényleg hasznosak, külön lehet ellenőrizni az első kerék környékét is, jól látjuk mikor éri el a gumi a szegélyt, padkát parkoláskor. A vezetői asszisztensrendszerek (ADAS) kínálata is gazdag. Ide tartozik az intelligens működésű sebességtartó, az automata vészfék, a sávtartó és az intelligens távfényszabályozás is. A guminyomás figyelő rendszer, a vészhelyzeti segélyhívó és a biztonsági gyermekzár szintén alaptartozék valamennyi modellben. Nyilván nem mérvadó, de 14,4 kWh/100 kilométeres értéket mutatott a műszerfal a próba során, és 97 százalékos töltöttségnél még 280 megtehető kilométert jósolt a rendszer. Ez elég megnyugtató érték, és nem eshet nagyon messze a valóságtól.

Költségek Most pedig jöjjön a lényeg, az árazás, amivel tényleg felfordulást okozhat az európai piacon a BYD. Mert egy ilyen autó már árban nagyon közel kerül a benzines konkurenciához, és ha valaki mellé tudja tenni a mérlegre az otthoni töltést, és napi szinten ingázik 40-80 kilométert, akkor már igen hosszú a lista, ami a konstrukció mellett szól. Az autó Active felszereltséggel 7 990 000 forintos akciós, bevezető áron lép a piacra. A nagyobb akkumulátorral szerelt Boost változat ára 9 840 000 Ft, míg 115 kilowattos teljesítményű és 43,2 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt Comfort modell ára 10 870 000 Ft. A BYD Dolphin Surf és vetélytársai – Listaár, forintban Ford Puma Gen-E (168 LE, 43 kWh) 14 680 000 (*11 980 000) Opel Mokka electric (156 LE, 54 kWh) 13 990 000 Fiat 600e (156 LE, 54 kWh) 13 990 000 Alfa Romeo Junior (156 LE, 54 kWh) 15 490 000 Már az alapot jelentő Active kivitelben is a felszereltségi része a 10.1 colos, elfordítható központi érintőképernyő (az infotainment rendszerrel együtt), a tolatóradar, a tolatókamera, a LED-es nappali menetfény, a V2L rendszer (konnektoros fogyasztókat lehet működtetni az autó akkumulátorát használva egésze 3300 watt teljesítményig), az NFC rendszerű kulcsnélküli nyitás-zárás-indítás, az adaptív sebességtartó, a légkondicionáló, a vegán bőrkárpitozás, és a külső visszapillantók elektromos állítása. Az élénk bevezető metálszínért, a Lime green-ért szintén nem kell felárat fizetni. Ha ezt összehasonlítjuk mondjuk a Dacia Spring felszereltségével, árlistájával, vagy az Opel Mokka-e áraival, esetleg megnézzük mennyibe kerül a stílosos Fiat 600e, akkor látjuk, miért kap erős jelzőket a legújabb BYD. A modell kiszállításai júniusban kezdődnek, és akárcsak a többi BYD modellre, erre is 6 éves általános gyártói garancia érvényes, 8 év jótállással az akkumulátorra és a villanymotorra.