Jóformán azóta van terítéken, hogy Európában is megjelenjen a BYD legkisebb típusa, hogy 2023-ban bevezették Kínában.

Támadás készül a Dacia ellen, árral győznék le 1 /12 Fotó megosztása: 2 /12 Fotó megosztása: 3 /12 Fotó megosztása: 5 /12 Fotó megosztása: 6 /12 Fotó megosztása: 7 /12 Fotó megosztása: 9 /12 Fotó megosztása: 10 /12 Fotó megosztása: 11 /12 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A pofás kisautó a kategóriában szokatlanul modern technológiákat, és ehhez mérten kifejezetten jutányos árat kínált a vevőknek. Az ajánlat annyira jóra sikerült, hogy tavaly novemberben még a világverő Tesla Model Y-t is letaszította az eladási listák éléről a Seagull – ennyi pedig elég is volt ahhoz a BYD számára, hogy megtörjön a nyomán alatt, és Európába is elhozza az autót, ami az Atto 2-nél is olcsóbb lehet.

Várhatóan még 2025 során megérkezik a vékony cellás (blade) akkumulátorral, nagyméretű, elforgatható érintőképernyővel szerelt, szilárd vázszerkezetű autó, de az átszámítva 3,8 millió forint körüli vételárat biztosan nem fogja tudni tartani – szakértők szerint a 20 ezer eurós, azaz 8 millió forint körüli piaci ár lehet reális. Ezzel a Dacia Spring alá nem fog tudni befurakodni, de hasonló kaliberű versenytársak – így például a Citroën ë-C3 – alá igen.

Európában várhatóan Seagull helyett Dolphin Surf néven kereshetjük majd.

Kínában kétféle akkumulátorral, 30,1, illetve 38,9 kWh kapacitással elérhető a kisautó, ami a helyi normák szerint 300, illetve 400 kilométeres hatótávolságot jelent – ez az európai WLTP szabvány szerint jóval kevesebb lesz, de városi kisautónak így is untig elég kell, hogy legyen.

A 3780 mm hosszú, 1715 mm széles, 1540 mm magas BYD Seagull tengelytávja tekintélyes 2500 mm. Az sem véletlen, ha ellenállhatatlannak találod a formatervét: a főtervező az a Wolfgang Egger volt, aki korábban az Alfa Romeo és a Lamborghini vezető dizájnere volt.