Szépen, tompa hanggal záródnak az Atto 2 oldalajtajai. Alapvetően komoly autó benyomását kelti az utastér, a színek és a formák is masszívnak mutatják. Az anyagminőség kifejezetten jó, az ajtók alsó részén találkozhatunk gyengébb műanyaggal, de amihez autóhasználat közben érnénk, az rendben van.

A műszerfalon visszaköszön az övvonalon látott hullám, ettől eltekintve kevés a játékosság a belsőben. Talán kicsit túl felnőttes is az utastér, egy színesebb variánst el tudnék képzelni az autóhoz. A komorságot az alapáron adott üvegtetőn érkező napfény és néhány fémes hatású betét ellensúlyozhatja.

Kiemelkedően látványos a menetválasztó gyémántszerű formája. Sötétében viszont a középkonzol és az ajtók LED világítása teszi hangulatossá.

Cseppet sem általános, hogy bőrborítású belső fogad egy ekkora méretű autóban, ráadásul a kidolgozás is kellően részletes. Így az üléseket, a kormányt és a műszerfal más elemeit is mutatós varrással díszítették, az első ülések pedig igényes steppelést is kaptak. Ez a bőr nem látott állatot, vegán kivitelű műbőr.

Alapáron elektromos állításúak az első ülések, a jobban felszerelt változatban ülésfűtés és kormányfűtés is kerül az autóba. Alapvetően kényelmesek – a fix magasságú fejtámlával szerelt – az ülések, de kellően határozott az oldaltartásuk is. Egy picit, 2-3 centivel lehetne hosszabb az ülőlap, hogy jobb legyen a combok alátámasztása.

Nem túl magasan, de alapvetően SUV-osan ülünk a vezetőülésben és innen csak emelhető az ülés, az ülésállítás ráadásul csak a szerkezet hátsó részét emeli. Az utasoldalon nincs ilyen opció. Nemcsak az ülések kényelmére, de a könyöklőkre is figyeltek, párnázottságuk elég jó az ajtókon és középen is.

Magam mögött (178 cm) nagyon kényelmesen elfértem az üléspróba során, még legalább 10 centi volt a térdem előtt. A fejtér az üvegtető ellenére kellően nagy – a BYD szerint a kategória legnagyobbja – ugyanakkor némileg feláldozta a méretekért a komfortot a gyártó. Kissé felhúzott térddel kell ülni, ami hosszú úton kevésbé kényelmes. Egy kissé magasabb ülés csökkentené a helyet és növelné a komfortot – persze ezek az én magasságomra vonatkoznak, gyerekeknél ez nem jelentkezik.

A teljesen sík padlónak köszönhetően hátul középen is komfortosabb utazni, mint egy a kipufogó miatt padlóalagúttal szerelt belső égés motoros modell esetében.

Az elöl ülőket határozottan elválasztja egymástól a középkonzol, amelynek emelkedése ügyesen fut együtt az ajtók kapaszkodóival. Utóbbiak látványosan masszív kialakítása számomra a terepjárós érzést erősíti.

A belső komolyságához illőek a gombok is, amelyek sokkal inkább a precizitást, szabályosságot üzenik, semmint bármiféle játékosságot. Használatukat egyedi formájuk könnyűvé teszi, így az indítógomb kör alakú, az üzemmódválasztó és a rekuperáció szabályozója kissé kiáll a síkból, a hifi hangerőállítása pedig síkba fektetett kis henger. Nem kell lenézni, hogy tudjuk, min is változtatunk.

Egyértelműen a központi képernyő uralja az utastér látványát. A BYD szokásának megfelelően forgatható elem kétféle méretű lehet, alapesetben 10,1 col a képátló, míg Boost felszereltséggel 12,8 colos. A fedélzeti rendszer vezeték nélkül kezeli a legismertebb telefontükröző rendszereket, így az Android Auto és az Apple CarPlay is így működik.

Vannak észszerűtlen megoldások a menüben, például, hogy a táblafelismerő rendszer riasztásait nem ugyanott lehet kikapcsolni, mint a vezető éberségét figyelő rendszerét, de ettől függetlenül gyorsan tanulható a menü. Kiváló megoldás, hogy a kijelző alján mindig látszó menü személyre szabható, sok mindent kihelyezhetünk mi magunk oda – de pont a riasztások kikapcsolását nem, pedig jó lenne. A kijelző képe éles, ami kifejezetten látszik a 360 fokos kameraképnél.

„Hi BYD” paranccsal aktiválható a hangvezérlés az autóban, amely nyomán szóbeli utasítással működtethetjük a fűtés-szellőzést, az ablakok nyitását-zárását. Okos megoldás, hogy három ujj felfelé, vagy lefelé csúsztatásával módosítható az utastéri hőmérséklet beállítása, az oldalirányú mozdulatok pedig a szellőzőventilátor fokozatát szabályozzák.

Abban is kínai származására utal a kompakt BYD, hogy az infotainment támogatja a karaokefunkciót. A központi képernyőn olvasható dalszöveget egy külön megvehető mikrofon csatlakoztatása után énekelhetjük és hallhatjuk vissza az autó hifijéből. A vezető előtti képernyő változtatható képű, 8,8 col átmérővel. A lágy, ívelt árnyékoló mögött kissé furán hat a határozottan téglalap alakú kijelző. Szokni kell, mert sokféle információt mutat egyszerre, kisebb-nagyobb karakterekkel.

A kulcs mellett NFC-technológiás kártyás, vagy okostelefonos, okosórás megoldással is kinyitható az Atto 2. Emellett számos fedélzeti funkció a távolból is működtethető a BYD app használatával. Indulás előtt előfűthető az utastér és szabályozhatjuk az ülésfűtést is.

A mobileszközök töltésére a 60 wattos USB-C és 7,5 W-os USB-A csatlakozó mellett a magasabb felszereltségi szinten 15W-os vezetéknélküli töltő is jár. A hátsó utasok számára két további USB port biztosíthat energiát. A Boost modellekben a középkonzol 15 W-os vezeték nélküli töltője is alapfelszerelés.