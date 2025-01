Elsőre nagyon meggyőző a Fiat 600 belseje, világos, színes, kifejezetten barátságos hely. Nincs benne fényes, könnyen karcolódó zongoralakk felület, saját gombsora van a klímának, minden klassznak, szépnek tűnik. Az autó berendezésének minősége összességében sokkal jobbnak érződik, mint amit az összetevők indokolnának.

Majdnem minden műanyag kemény benne, de azzal, hogy vannak benne világos részletek, sőt, az ülés is fehér, megszórva rengeteg hímzett Fiat felirattal, egész otthonos a belső. Aki szeret sötét farmerben létezni, az ne válassza a világos ülést, mert bánatos lesz, amikor a nadrágtól elkezd csúnyán színeződni a kárpit. Kellemes tapintású a formázott, kétküllős kormány, amin a gombok is jól megkülönböztethetők és a hozzájuk tartozó funkciók is észszerűen lettek csoportosítva.

Műszerfala egy ívelt keretbe épített, szögletes digitális kijelző, ami 7 colos méretű, változtatható a rajta megjelenített adatok sora, és szűk keretek között a dizájn is. A középkonzolra már egy nagyobb, 10,25 colos méretű kijelző került, selyemfényű bevonattal, ami talán nem annyira puccos kinézetű, mint egy csillogó, viszont százszor jobban használható darab. A menürendszer elrendezése logikus, de nem fogunk eltévedni a funkciók erdejében, de amit kell, azt tudja. Többek között a vezeték nélküli telefontükrözést is. Kifejezetten hasznos a kijelző alatti pár gomb, ami nyílegyenesen néhány fontosabb menüponthoz navigál.

Komfortosak az ülések, igaz, az ülőlap lehetne hosszabb, és az ülésfűtés kapcsolóját is jobb lenne nem a menüben keresni, hanem közvetlen kapcsolóval aktiválni. Cserébe az elektromosan állítható ülésben deréktámasz és masszázsfunkció is van.

Pár baklövés azért jutott az utastérbe. Ugyan érdekes ötlet a középkonzolon lévő, az USB-csatlakozókat – van belőle A-s és C-s is egymás mellett – és a vezeték nélküli töltőfelületet takaró, furcsa fedél, a használata mégsem zökkenőmentes. Ha felhajtod, akkor eltakarja az irányváltó gombsorát – ami maga is egy nem túl emberbarát módon kialakított dolog, mert elég messze van – lehajtva meg nehezen használhatóvá válik az alatta lévő rekesz.

Persze lehet vele origamizni, ha elkezded hajtogatni, hogy félig nyitva, félig csukva legyen, de ez egy autó, nem kezdő kézművesszakkör. Szerencse, hogy lehet máshová is rámolni, nagyok az ajtózsebek, a középkonzolon pohártartó, a felhajtható könyöklőben pedig újabb üreg várja a kisebb nagyobb dolgokat.

Nem annyira rossz a helyzet a második sorban sem, ott az első ülések háttámláján lévő zsebbe lehet pakolni, de USB-töltőpontból már csak egy van itt, azon kell megosztozni. A második sor helykínálata határeset, 190 centis magassággal magam mögé ülve térdnél is éppen annyi hely van, hogy elférjek, és fejnél is. Ráhagyás nélkül. Azonban átlagos testmagassággal, kiterjedéssel teljesen oké a hátsó sor is, feltéve, hogy az ajtónyílás szűk alsó részén sikerül betenni a lábat. Jó, ez is csak 45-ös cipőméret környékén kezd nehézkessé válni.

Csomagtartója dupla fenekű, a legalsó szinten a defektjavító szett utazik, egy emelettel feljebb pedig a töltőkábelek szállásolhatók el. Normál, ötüléses üzemmódban 360 literes a csomagokkal telerámolható tér, a hátsó ülések támláinak lehajtása után pedig 1231 literre nő. A csomagtartó ajtaja gombnyomásra nyílik csukódik, és akár láblendítéssel is nyitható, ha valakinek tele van mindkét keze bevásárlás után.