Egy literesnél is kisebb, 120 lóerős benzinmotorral próbáltuk ki a Fiat 500X második generációs modelljét

Röviden – Fiat 500X Cross Mi ez? A Fiat 500-asból készülő kis szabadidő-autót, az 500X-et 2015-ben mutatták be, ez a mostani pedig már a 2018-ban frissített változat Mit tud? Egy valóban karakteres, kompakt méretű szabadidőautó, kihegyezett, apró, háromhengeres turbós benzinmotorral Mibe kerül? A Fiat 500X Cross listaára 5,2 millió forinttól indul, a 4×4-es változat ára pedig 8 milliótól startol Kinek jó? Aki ragaszkodik a SUV-os megjelenéshez, ne adj’ isten szerényebb terepen is autózna, az a Fiat 500X kínálatából biztosan tud választani valami cukit

Felismerhető maradt az eredeti forma

A divat kíméletlenül utolérte az amúgy önmagukban is megálló, jópofa autókat, így már a Fiat 500-asból is létezik kissé megemelt, bumfordi, terepjárósnak látszó kivitel. Ami a Fiat esetében nem is csupán marketingduma, mert az 500X nyomokban valódi terepjárós géneket is tartalmaz, hiszen a Jeep Renegade-del közös alapokra épül. Egyliteres, 120 lóerős benzinmotorral próbáltuk ki, mit tud.

Mind lenyit

Külső A Fiat nem nagyon tud hibázni az 500-assal, amit az is bizonyít, hogy a régi, ikonikus modell 2007-ben bemutatott változata azóta teljes családdá nőtt. Van belőle L-es és X-es változat is, amelyeket annyira szeretnek a vásárlók, hogy 2017-ben már fogyott belőlük annyi, mint az alap 500-as változatból. A 2018-as modellfrissítéskor a külső méretei csak elhanyagolható mértékben, főként az új dizájnú lökhárítók miatt változtak. Hossza 4269 milliméter, szélessége 1796 mm, magassága 1603 mm, tengelytávja pedig 257 cm. Formára pont olyan, mint egy felfújt 500-as, a jelleget adó formaelemek a nagy, kerek lámpák, az egymással szembefordított, LED-es nappalifények, illetve a Cross változatnál a lökhárítóba felnyúló gallytörő-imitáció. A Urban Look változat valamivel városiasabb orrot kapott, azon nincs ilyen cifra feltét. Hátul a szintén LED-ekkel világító, szögletes lámpatest új, ami a 124-es hangulatát hivatott megidézni és van krómcsík is, 500X felirattal. Hátul megismétlődik az orron is látott matt szürke betét, ami itt viszont inkább diffúzorra hasonlít.

Belső Bent is igen karakteres a Fiat 500X, a barna kárpitozású, hímzéssel díszített és pufira tömött, fűthető ülései egész pofásak, és a középkonzol, műszerfal is tele van vidám, egyedi megoldásokkal. Ilyen a dupla kesztyűtartó, a karosszéria színével megegyező betét a középkonzolon, a gigantikus ajtónyitó kilincs, az apró, kerek gombok, vagy a régi tévékre hasonlító keretű központi kijelző, illetve a gömb alakú váltógomb. Ránézésre és érzésre is úgy fest, tisztességesen összerakták az autót, egész addig, míg menet közben el nem kezd benne valami ciripelni – hogy miután megőrjít, egyszer csak nyomtalanul megszűnjön. Műszerfala a klasszikus felosztás helyett középre tett TFT-kijelzővel indít, amitől jobbra-balra helyezkednek el a kicsire zsugorodott hagyományos műszerek. Az egész installáció jól átlátható, klasszak a kétzónás klíma vezérlő tekerőgombjai, és USB-csatlakozó is szép számmal található az autóban, menet közben több eszközt lehet egy időben táplálni róluk. Elöl nem lehet panasz a komfortra, legfeljebb az ülőlapok kurtábbak egy kicsit a kelleténél, hátul azonban már kifejezetten szűk az élettér. Hiába a szinte derékszögben nyíló hátsó ajtó, és a hangulatjavító dupla üvegtető, a menő külső felzabálta a belső teret. Csomagtartója a katalógus adatai szerint 350 literes, amit a háttámlák lehajtása után 1000 literesre lehet növelni, közel sík padlóval. Ezen kívül sok mindent nem tud a csomagtartó, sem extra rekeszek, sem ügyes rögzítőeszközök nincsenek benne. De legalább akad pótkerék a legalsó szinten.

Technika Bár a szabadidő-autót vásárlók nagy részét egyáltalán nem hozza lázba az összkerékhajtás, a Fiat 500X mégis kapható 2×4 és 4×4-es kivitelben is, mondjuk úgy nem nehéz, hogy a kis Fiat a Jeep Renegade-del közös műszaki alapra épül. Kétféle karosszériaváltozatban is megvehető az 500X, Urban és Cross változatban, egyik városiasabb, míg a másik terepesebb fizimiskával rendelkezik. Motorválasztéka nemrég egészült ki az egyliteres – pontosabban 999 köbcentis – 120 lóerős és az 1332 köbcentis, 150 lóerős benzinmotorral. A kisebb csak hatfokozatú kézi váltóval, míg az erősebb csak hatfokozatú, duplakuplungos automatikus váltóval rendelhető. Maradtak a dízelmotorok is, amelyek 1,6 és 2,0 literes változatban kaphatóak, 120 és 150 lóerős teljesítménnyel és az 1,6-os benzines is ott van még a listán, 110 lóerővel.

Vezetés Fene tudja, hosszú távon mennyire lesz jó dolog 120 lóerőt kifacsarni egy 999 köbcentis háromhengeres motorból, de most, újonnan egész szerethető ez így. Gyorsan megszokható a háromhengeres motorhang – láttunk ennél extrémebbet is a Fiattól, a kéthengeres TwinAir személyében és azzal is lehetett élni. Motorja alacsony motorfordulattól, már 1700-1800-tól szépen húz, megvan a szükséges nyomatéka miközben nincs zavaró hangja, működik, ahogy kell, és a 10,9 másodperces gyorsulása sem tűnik benne hervasztónak. Futóműve a vártnál jóval ügyesebb, ami valahol érthető is, mert a kategóriában megszokottnál kifinomultabb, több lengőkaros dolgozik alatta, a városi úthibákkal ugyanúgy meggyőzően elbánik, mint a rossz minőségű, elhanyagolt erdészeti utakkal, miközben kényelmes marad, nem ráz, nem zörög. Magas építése miatt azonban szlalomversenyre nem ez lesz a legjobb választás. Kormánya óriási, könnyen fordul, a kasztni a szűkülő hátsó rész miatt nem a legjobban átlátható, de a tolatókamera képe sokat segít a parkolásban. Érdekes, hogy a tavaly őszi hazai bemutatón a tolatókamera kifejezetten lassúnak, a képe pedig hitványnak tűnt, amit úgy látszik, azóta valahogy kijavítottak. Ez a mostani tökéletesen használható, és a fedélzeti rendszeren az AndroidAuto is hibátlanul, gyorsan működik.

Költségek Fiat 500X-et legolcsóbban az Urban kivitelben lehet megvásárolni, 4 950 000 forintért, 1,6-os, 110 lóerős benzinmotorral. City Cross változatban már 5,2 millió az indulóár, az 1,0 literes, turbós, háromhengeres, 120 lóerős motorral már 5 650 000, a Cross pedig – itt nincs 1,6-os motor – 6 150 000 forintba kerül. A dízelek – Urban kivitel, 1,3-as, 95 lóerős MultiJet-tel – 5 550 000 forint, az 1,6-os, 120 lóerős pedig 5 850 000 forint. A Cross kivitel csak a nagyobb dízelekkel kapható, 6,1, illetve 7,5 millióért. Utóbbi már automatikus váltóval, 4×4-es hajtással kerül ennyibe. Fiat 500X – Listaár, forint Fiat 500X 1,0 (120 LE) 5 400 000 Suzuki Vitara 1.0 GL+ 2WD (110 LE) 5 200 000 Jeep Renegade Sport 1.0 TURBO T3 (120 LE) 5 630 000