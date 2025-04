Az elmúlt két-három Forma-1-es szezonban kifejezetten népszerű lett a csapatok körében, hogy a „divatos” versenyhelyszínekre speciális festéssel készüljenek. Ilyen helyszín Miami is, melynek hullámát még a nagyok is meglovagolják.

Korábban már beszámolt a Vezess arról, hogy az idei első USA-beli versenyhétvégére a Ferrari ismét kékítéssel készülhet. Ezt félig-meddig meg is erősítette azóta a csapat, mégpedig azzal, hogy megmutatták a hivatalos új csapatruházatot. Charles Leclerc és Lewis Hamilton a közzétett fotókon kékes árnyalatú ruhákban pózolnak, ennek köszönhetően pedig már nagyjából azt is tudhatjuk, mire számíthatunk április 30-án, az autó festésének bejelentésekor.

Up close with the Miami teamwear 😎 pic.twitter.com/TFTDeierYO — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 28, 2025

A miami hétvégére a Mercedes is újít, bár az még náluk nem tiszta, hogy pontosan mennyit is. Az biztos, hogy George Russell és Andrea Kimi Antonelli az Adidas és a Mercedes közös nyári kollekciójában tűnnek majd fel a paddockban, de hogy ez a növénymintás, élénk színvilágú dizájn az autón is visszaköszön-e, még nem ismert.

4 fotó

A változások sorából a Racing Bulls sem marad ki, ám eddig ők a legrejtélyesebbek. Az istálló szintén április 30-ára ígér bővebb infókat, és az biztos, hogy a rózsaszín festékesvödörbe ők is belenyúlnak.