Az ellopott gépjárművek 70,3 százaléka, az ellopott személyautóknak pedig a 69,8 százaléka vidékről tűnt el 2024-ben – derül ki a Vezess kérésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által elküldött legfrissebb statisztikákból. Ilyen magas vidéki arányokat mi még nem láttunk.

Vajon melyik megye és melyik város lóg ki a vidéki Magyarország térképéről? Egyre indokoltabb a kérdés, mert miközben a 90-es években 90 százalék feletti arányban Budapestről tűntek el a személyautók sok-sok esztendőn át, a 2010-es évek közepétől – a lopásszám csökkenésével párhuzamosan – elkezdett áttolódni vidékre a bűnözők tevékenysége. Öt-hat éve billenhetett át a mérleg nyelve, most pedig már kétharmad felett van a vidéki arány.

A városok listája

A hivatalos megfogalmazás szerint „a rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi-lopás bűncselekmények száma” 118 volt Budapesten tavaly. A közel 1,7 milliós főváros lakosságarányosan ezzel még felülreprezentált az országban, utána viszont nem második-harmadik stb. lélekszámú települések láthatók az ORFK listáján.

Település Lopásszám, 2024 1. Budapest 118 2. Gyöngyös 12 3. Győr 10 4. Eger 7 5-7. Kecskemét 6 5-7. Heves 6 5-7. Vác 6

A sokkal kisebb számok mellett feltűnő, hogy a rendőrség által megnevezett hat településből három Heves vármegyében található. Ahogy utaltunk rá imént, a Budapest után legnépesebb városokból (sorrendben: Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs) egyik sem szerepel a táblázatban.

Egy évvel korábban, 2023 egészében még így nézett ki a városok sorrendje: Budapest (103 lopás), Kecskemét (7), Dunaújváros (6), Győr (5), Szigetszentmiklós (5).

4 fotó

Az ellopott személyautók és gépjárművek sorrendje

A gépjárművek körözési listája annyiban több az alább, elsőként látható személyautós táblázatnál, hogy abban a tavaly ellopott motorkerékpárok is szerepelnek. Kezdjük a személyautós listával, amelyen a tolvajok által leginkább preferált öt márka modelljeiből négynél százalékosan jelentős növekedést látni. Suzukiból például közel duplaannyit loptak tavaly, mint 2023-ban.

Márka, személyautó Lopásszám, 2024 Lopásszám, 2023 1. Opel 71 52 2. Suzuki 59 34 3. Ford 47 30 4. Volkswagen 38 37 5. Mercedes-Benz 35 22

A precíz lista modelleket tartalmazna, azonban ilyet hiába kértünk az elmúlt évtizedben többször, a rendőrség csak márkák szerinti sorrendet tudott küldeni.

A húszas toplista további részében a legérdekesebb újdonság a Mazda megjelenése a 13-ik helyen, az egy évvel korábbi táblázatban ugyanis egyáltalán nem szerepelt.

Márka, személyautó Lopásszám, 2024 6. Renault 31 7. BMW 27 8. Fiat 25 9. Audi 23 10. Peugeot 20 11-12. Skoda 17 11-12. Toyota 17 13. Mazda 13 14. Citroen 11 15-17. Honda 10 15-17. SEAT 10 15-17. Daewoo 10 18. Chevrolet 7 19. Nissan 6 20. Hyundai 5

A húsz márkából hat német, öt japán, három francia. Kíváncsiságból megnéztük a Datahouse adatbázisában a tavaly forgalomba állt új személyautók nemzetiség szerinti sorrendjét, ott szintén hat német márka áll az élen, majd négy japán után három dél-koreai következik. Francia márka már csak egyetlen szerepel az új autós listán.

Végre megszólalt a tolvajok réme Leültünk beszélgetni azzal, akinek a nevét az összes magyarországi autótolvaj ismeri. Nagyrészt neki és a csapatának köszönhető, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent a gépjárműlopások száma.

A motorkerékpárokat is tartalmazó gépjárműves toplistán jelentős változásnak mondható, hogy újra feléledt az elmúlt évek Simson-lopási őrülete: 78 darabot lovasítottak meg tavaly a használtként akár milliós összegért is hirdetett KGST-motorokból. Ezzel szemben 21 darab tűnt el 2023-ban.

Márka, gépjármű Lopásszám, 2024 1. Suzuki 87 2. Simson 78 3. Opel 72 4. Ford 54 5. Yamaha 49 6. Honda 44 7. Volkswagen 43 8. Mercedes-Benz 40 9. Peugeot 38 10-11. Renault 36 10-11. Fiat 36 12. BMW 29 13. Aprilia 28 14. Audi 23 15. Toyota 19 16. Skoda 17 17. Csepel 16 18. Kymco 15 19. Citroen 14 20. Mazda 13

Százalékosan jelentősnek mondható mértékben növekedett tavaly az ellopott Yamahák (49 darab vs. 23 darab) és az Apriliák (28 darab vs. 10 darab) száma is. Érdekes, hogy Simsonból és Yamahából egyenként többet lopnak, mint mondjuk amennyi Volkswagen személyautót, holott utóbbiból a KSH szerint 420 ezernél is több fut az országban. A két motormárka gyártmányaiból minden bizonnyal ennek csak a töredéke van itthon.

Így tűnik el a legtöbb autó – Nyitva hagyott autók

Megkérdeztük a rendőrséget, hogy az információik szerint melyik volt 2024-ben a leggyakrabban alkalmazott járműlopási módszer idehaza, és bár tavaly is megírtuk, sajnálatos és meglepő módon a válaszuk most is nagyrészt ugyanaz volt.

„2024-es évben leggyakrabban azok a lopások voltak a legjellemzőbbek, mikor a tulajdonosok a járművet nyitott állapotban hagyták őrizetlenül, esetenként az indítókulccsal együtt. A közterületen tárolt roncs vagy alacsony értékű járművek eltulajdonítása is megfigyelhető volt.”