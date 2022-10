Minden eddiginél kisebb Jeep jön Európába

Nem épített még ennyire apró autót a Jeep: a 426 centis Renegade sem kifejezetten nagy, de az Avenger a maga 408 centiméterével nála is rövidebb. Ebben a méretosztályban, a városi szabadidőjárművek (B-SUV) szegmensében nehéz kitűnni a hatalmas tömegből, a Jeep ezért arra feküdt rá, amiben a legjobb: 20 centiméteres szabad hasmagasságot, 20 fokos első és középső, valamint 32 fokos hátsó terepszöget adott a kocsinak.

A terepalkalmasságot 6 állásba kapcsolható üzemmód-váltó, valamint ereszkedés-szabályozó rendszer erősíti, de összkerékhajtás nincs. A 18 colos kerekek és a magasra húzott oldalsó koptatóbetétek mellett nem sok lemezfelület marad profilból, ami zömök megjelenést kölcsönöz az autónak.

A műszerfal fényezett, domború korpusza a Wrangler stílusát utánozza, a légbeömlők fölött 10,25 colos érintőképernyő, alatta sekély tárolópolc húzódik. A padlókonzolban hatalmas tárolóüreget alakítottak ki, amelynek fedele a táblaszámítógépek védőtokjára emlékeztető, szegmensenként felhajtható, illetve teljes egészében ki is emelhető, mágneses lamella.

A teljes beltéri tárolókapacitás eléri a 34 litert, ami a szegmens 15 literes átlagánál nagyságrendekkel jobb. A csomagtartó is impozáns, 380 literes; a rakodóperem 720 mm-en húzódik, az ajtónyílás több mint egy méter széles. A csomagtérajtó akár kéz nélkül, motorosan is nyitható.

A lényeg persze az elektromos hajtáslánc. A Peugeot 208 és a DS 3 után a Jeep Avenger is megkapja azt a 115 kW-os (156 LE), 260 Nm-es villanymotort, és azt a 400V-os, 54 kWh-ás akkumulátort, amelyeket már a Stellantis-csoport leányvállalatai fejlesztettek és gyártottak Franciaországban.

Az akkumulátor akár 100 kW-tal tölthető egyenáramról, ilyenkor 3 perc alatt 30 kilométerrel növelhető a hatótávolság; 20%-ról 80%-ra 24 percig tart a töltés. Ha nem sietünk, a teljesen lemerült autó 5,5 óra alatt tölthető 100%-ig, ha 11 kW-os váltóáramú töltést adunk neki.

A Jeep már most több mint száz tartozékok kínál az Avengerhez. Az autó komoly vezetőtámogató funkciókkal is rendelkezik, a közúti jelzéseket észlelő és értelmező jelzőtábla-felismeréstől a járművet gyalogos vagy kerékpáros észlelésekor megállító, ezzel a balesetet elkerülő automata vészfékező rendszerig; a vezető figyelmetlenségét érzékelő, őt a veszélyre figyelmeztető éberség-felügyeleti rendszertől a holttérfigyelő és sávban tartó rendszerekig; a panoráma szenzoroktól a parkoló asszisztensen át a 180 fokos, felülnézeti képet is adó tolatókameráig.