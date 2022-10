Minden téren megújult a francia városi crossover

A Citroënből kivált prémium márka, a DS egészen 2019-ig egy klasszikus ferdehátúval volt jelen a városi méretosztályban – ez volt a DS 3. Ennek utódja már egy kis crossover volt, amit a félreértés elkerülése érdekében DS 3 Crossback néven forgalmaztak. Most már viszont nincs értelme a megkülönböztetésnek, ezért a most bejelentett modellfrissítés során visszakapta régi nevét (ha régi formátumát nem is) a modell.

A ráncfelvarrás során a márka időközben kissé átalakult arculatához passzították a modell részleteit: új, szélesebb a hűtőmaszk; a fényszórók mostantól minden esetben LED-esek (felárért akár adaptív mátrix fényszórót iskaphatunk), és rajzolatuk is megváltozott. A nappali fény a korábbi kanyargós helyett egyenesen fut végig a lökhárító két oldalán. A kilincsek továbbra is az oldalfalba belesimuló kialakításúak.

Módosultak az aerodinamikai elemek, a márkajelzés elhelyezése és kivitele, valamint a far is, ahol lakkozott fekete sáv köti össze a lámpatesteket. A keréktárcsák kifejezetten nagyméretűek, 17 vagy 18 colosak, a színválaszték pedig egy különleges piros árnyalattal bővült.

Az utastérben folytatódik az igényes anyaghasználat és a luxuskategóriát idéző funkciók (pl. masszászfunkciós fotelek) sora. Megújult a kormánykerék, átrendezték rajta a vezetőtámogató és multimédiás funkciók kezelőszerveit. Mostantól alapfelszerelés az új 10,3 colos központi kijelző. A műszeregység 7 colos, fölötte head-up kijelző is tájékoztatja a vezetőt.

Továbbra is kapható belső égésű motorokkal a DS 3, a 100 lóerős benzinmotor kézi sebességváltót kap, a 130 lóerős motorokat (benzines és dízel) nyolcfokozatú automatával szerelik. Alapvető változáson esett át az E-Tense akkumulátoros elektromos verzió: ahogy a Peugeot e-208, ez is megkapta a Stellantis új, saját fejlesztésű akkumulátorcsomagját (a korábbi 50 helyett 54 kWh kapacitással), míg az eddig 100 kW-os villanymotort 115 kW-os (156 LE) egységre cserélték. A WLTP-norma szerinti hatótávolság mostantól 402 kilométer – városban 500 kilométert ígér a cég. A 400V-os elektromos rendszer váltóáramról 11, egyenáramról akár 100 kW-tal tölthető.

A hajtáslánc a maga 12,6 kWh/100 km fogyasztásával a takarékosabbak közé tartozik: ezt hőszivattyú beépítésével, az akkumulátor folyadékhűtésével, a szabad hasmagasság csökkentésével, kis gördülési ellenállású (nagy átmérőjű, de keskeny) abroncsok felszerelésével, és egyéb módosításokkal érték el.

A fedélzeti technológiák sorát mostantól vezeték nélküli okostelefon-integráció, új, nagyfelbontású kamerákkal dolgozó, 360 fokos környezeti megjelenítés, valamint számtalan fejlett vezetőtámogató funkció erősíti. A zenei élményről akár 515 wattos, 12 hangszórós Focal hifi rendszer gondoskodik, az autó teljes körű online és távvezérlési funkciókat kínál.