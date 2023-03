A karmolásnyomok már erősen látszanak azon a párkányon, amibe a Volkswagen kapaszkodik évek óta. Ez a márka dicső múltjának a legszéle, ahol még a márkarajongók és a lojális vásárlók kényelmesen érzik magukat. Ennek az óriási, képzeletbeli szigetnek éppen csak a lényeg, maga a gyártó sodródott a szélére és csúszott le róla mindkét lábbal, hogy onnan a rideg jövőkép darabkáit szórja a vásárlók lába elé.

Színes és vidám modellkínálat helyett ma ID nevű, valódi identitás nélküli, teljesen személytelen modellek sorakoznak a konfigurátorban, miközben, ha csak a neveket nézzük, valódi karaktereket lehet említeni a VW múltjából. Golf, Polo, Scirocco, Bogár, Bulli, a 60-as évektől kezdve mindig volt valami meghatározó.

Megnéztük a Volkswagen olcsó villanyautóját 1 /36 A bemutatót Thomas Schäfer nyitotta meg egy óriási, klasszikus autókat felvonultató show után A bemutatót Thomas Schäfer nyitotta meg egy óriási, klasszikus autókat felvonultató show után Fotó megosztása: 2 /36 A 60-as évektől kezdve az összes jelentős modell felvonult, mielőtt az újat láthattuk volna A 60-as évektől kezdve az összes jelentős modell felvonult, mielőtt az újat láthattuk volna Fotó megosztása: 3 /36 Bogár, Golf, Scirocco, Lupo, Phateon is volt soron Bogár, Golf, Scirocco, Lupo, Phateon is volt soron Fotó megosztása: 5 /36 Alig hosszabb 4 méternél az ID. 2all, Polo-méret Alig hosszabb 4 méternél az ID. 2all, Polo-méret Fotó megosztása: 6 /36 Szerethető forma, vidám szín Szerethető forma, vidám szín Fotó megosztása: 7 /36 Elöl fehér, hátul világító az emblémája Elöl fehér, hátul világító az emblémája Fotó megosztása: 9 /36 ID. 2all (ID. to all), vagyis a mindenkinek szóló Volkswagen ID. 2all (ID. to all), vagyis a mindenkinek szóló Volkswagen Fotó megosztása: 10 /36 Érdekes, hogy a lámpafészek nem fekete, hanem szürke Érdekes, hogy a lámpafészek nem fekete, hanem szürke Fotó megosztása: 11 /36 Elég széles optikailag is, több szögből is Golfnak tűnik Elég széles optikailag is, több szögből is Golfnak tűnik Fotó megosztása: 13 /36 Érdekes megoldás Érdekes megoldás Fotó megosztása: 14 /36 Semmihez nem hasonlítható a lámpák dizájnja Semmihez nem hasonlítható a lámpák dizájnja Fotó megosztása: 15 /36 Combosra vették a sárvédőket, 20 colos felniket ölelnek körbe Combosra vették a sárvédőket, 20 colos felniket ölelnek körbe Fotó megosztása: 17 /36 Ez már nem hátul hajt Ez már nem hátul hajt Fotó megosztása: 18 /36 Az első fronthajtású MEB-platformra épül az ID. 2all Az első fronthajtású MEB-platformra épül az ID. 2all Fotó megosztása: 19 /36 450 kilométeres hatótávolságot ígér és 226 lóerős villanymotort 450 kilométeres hatótávolságot ígér és 226 lóerős villanymotort Fotó megosztása: 21 /36 Dizájn miatt kellettek a légbeömlők Dizájn miatt kellettek a légbeömlők Fotó megosztása: 22 /36 Fejlett vezetéstámogató rendszerekkel tömnék meg, és a legújabb IQ.Light ledes fényszórókat is megkapná Fejlett vezetéstámogató rendszerekkel tömnék meg, és a legújabb IQ.Light ledes fényszórókat is megkapná Fotó megosztása: 23 /36 A tükrei még nem, a kilincsei viszont szériadarabok A tükrei még nem, a kilincsei viszont szériadarabok Fotó megosztása: 25 /36 226 lóerős teljesítménnyel már nagy menést lehet rendezni egy ekkora autóval 226 lóerős teljesítménnyel már nagy menést lehet rendezni egy ekkora autóval Fotó megosztása: 26 /36 Vagány, egyszerűen szép és egyáltalán nem túlzó Vagány, egyszerűen szép és egyáltalán nem túlzó Fotó megosztása: 27 /36 A C oszlopot a Golfról mintázták A C oszlopot a Golfról mintázták Fotó megosztása: 29 /36 Ilyen kisautók kellenek az utakra, nem hobbi crossoverek Ilyen kisautók kellenek az utakra, nem hobbi crossoverek Fotó megosztása: 30 /36 Mennyivel kellemesebb a szemnek egy ilyen forma, mint egy crossover Mennyivel kellemesebb a szemnek egy ilyen forma, mint egy crossover Fotó megosztása: 31 /36 490 literes csomagtartóval és praktikus utastérrel tervezték 490 literes csomagtartóval és praktikus utastérrel tervezték Fotó megosztása: 33 /36 Széles az utastér, középen könyöklős konzol is elfért Széles az utastér, középen könyöklős konzol is elfért Fotó megosztása: 34 /36 Vezetőbarát az utastér, kormányára fizikai tekerőgombok kerültek Vezetőbarát az utastér, kormányára fizikai tekerőgombok kerültek Fotó megosztása: 35 /36 A multimédiát tekerővel lehet kezelni, a műszeregység dizájnja pedig lehet retró, akár egy 1-es Golfé A multimédiát tekerővel lehet kezelni, a műszeregység dizájnja pedig lehet retró, akár egy 1-es Golfé Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ezekre a korszakokra büszkén emlékszik a Volkswagen. Annyira, hogy akkora bulit rittyentettek a jövőt bemutató hamburgi rendezvényen, hogy nálam az év színpadi show-ja címet már most elvitték. 10-esével ugrottunk az éveken, minden évtized kapott pár percet zenében, fényekben és autókban, a klasszikus modellek ott köröztek körülöttünk és a színpadon. Majdnem beleszédültem, hogy követni tudjam a Karmann Ghiát, meg az első Sciroccót, a Bogár meg a T1-es pedig telepöfögték kipufogógázzal a termet.

A több száz fős sajtóképviselettel együtt alig bírtam a fenekemen maradni. Majd jöttek a 10-es és 20-as évek, velük pedig az ID modellek, és érezhetően kihűlt a levegő. Ez van most, de nem ez lesz a jövő. Mert a VW-nél is észrevették ezt a személytelenséget, az új vezér, Thomas Schäfer vezetésével pedig most valami új kezdődik. Ahogy ő fogalmazott a bemutatón „rapid gyorsaságban fogjuk a márkát újra szerethetővé alakítani”. Love Brand a terv neve, és valami egészen jót ígér. Meg is mutatták az első autót, ami közel hozhatja a jövő Volkswagenjét a közönséghez.

ID. 2all, vagyis a VW, ami mindenkinek szól

Folytatódik az ID modellcsalád, de kicsit másként, mint ahogy az eddigi modellek mutatták. Most jönnek a kis modellek, amikkel valójában érdemes lett volna kezdeni a sort. Ez a kék kisautó az ID.2all tanulmányautó. Ne tévesszen meg senkit, hogy szinte késznek tűnik, ez még nem a végleges, viszont van egy olyan érzésem, hogy nincs messze a valóságtól.

Ránézésre valahogy pont egy olyan autó, amit már régóta vártunk az elektromos VW modellek sorába. Egy racionális kisautó minden túlzás nélkül. Nem crossover, nem emelt és nem is kupé, pont, mintha a Polo új generációját látnánk. Ez pedig közel igaz is, mivel az autó 4050 mm hosszú, 1812 milliméter széles és 1530 mm magas, tengelytávolsága pedig 2600 méter.

Formailag éppen azért érdekes, mert ez megint egy hagyományos Volkswagen, miközben az alapjai már az új elektromos MEB-platform elemei. Nagy ablakok, rövid orr kedves dizájnnal, a végére pedig megidézték a Golf-ikonná vált C oszlopát is. Ennek a Volkswagennek már világít a hátsó emblémája, ami tök jó dizájnelem, nekem élőben nagyon működött, ahogy az első fényszórók szürke kerete is, meglátjuk, hogy ezekből mennyi marad a végére.

Visszafogott, de vannak egészen buja részletei, mint a kicsit kigyúrt kerékjárati ívek, amik alá 20 colos felnik kerültek. Ez már így is elég jól mutat, de könnyen el lehet képzelni egy izgalmasabb GTI csomaggal. Bízzunk benne, hogy a VW-nél is így gondolják.

Elsőkerekes elektromos platform

Változás jön a villanyos Volkswageneknél, az MEB-platform megfordul, és jönnek az elsőkerék-hajtású modellek. Az ID.2all már ilyen, hátul csatolt hosszlengőkaros futóművel, de technikai oldalról még nincs igazán mit kibontani, ez egy tanulmányautó. Ennek ellenére a gyártó megadott néhány műszaki adatot, például a motor erejét, ami 166 kilowatt vagy 226 lóerő – ez egy ekkora autónál meglehetősen jól hangzik – akkumulátorában pedig 450 kilométerre elég energiát képes tárolni – azt hivatalosan nem közölték, mekkora akksiról van szó.

Hogy miért is került át a villanymotor hátulról előre? Pont azért, amiért az 50-es években a Mini motorját elfordították 90 fokkal, hogy az első kerekeket hajtsa; a praktikum miatt. Az ID.2all csomagtartója így alapvetően 490 literes, de 1330 literre bővíthető. Az előbbi egy kisebb kompakt kombi adatához közelít.

Lehet, hogy vezethetőségben többet ad a hátsókerék-hajtású MEB-platform, de ezen a szinten ez egyáltalán nem fontos, sokkal inkább, hogy mennyien férnek el az autóban kényelmesen. Éppen ezért az összes fontos elektronikai elemet – motor, inverter, töltőegység – az orrába építenek, hogy az utastértől ilyen elem ne foglaljon el több teret.

Visszatér a hagyományokhoz az utastér

Ha ezt az autót nézzük belülről és alaposan végignyálazzuk a részleteket, feltűnhet, hogy minden, amit az eddigi ID. modellekben nem szerettünk, az itt nincs. Figyelem, ez még nem végleges, a bemutatón nem is nézhettük meg az autó belsejét, de a koncepció több része marad. Mint például a tekerős fizikai eszközzel kezelhető multimédiás kijelző – más gyártóktól tudjuk, hogy ez jó – és a kormány gombjai, amik fizikai tekerőkapcsolók. Viszlát, érintőpanel! Üdv, minőségérzet!

Multimédiaként egy majdnem 13 colos óriási kijelző szolgál középen, a kormány mögé pedig egy 10 colos kijelző kerül, ami olyan trükköket tud, amilyenre mindig is vágytunk. Végre kihasználták, hogy ez egy kijelző, ami bármit meg tud jeleníteni, így a stílus, amit látunk, a jelenlegi futurisztikustól visszamehet egészen a Golf 1 retró műszerfaláig. Többféle klasszikus nézetre képes, ettől pedig kicsit azt érzem, hogy a fejlesztésért nem robotok, hanem emberek feleltek, akik érzelmeket próbálnak kicsikarni a vezetőből.

Megfizető, akár egy Polo?

Bevett szokás, hogy egy új modellvariáns vagy sorozat bemutatását nem a legkisebb és legolcsóbb modellekkel kezdi egy gyártó. A miértre viszonylag egyszerű a válasz; a nagyobb és drágább modellekből több a bevétel. Ezért kezdődött az ID.-sor a 3-assal, így azonban pont azt bukták el, amit szerettek volna vele, finoman szólva is, nem az lett az új népautó.

Az újak vajon azok lesznek? Ez a terv ismét, az ID. 2all végleges verziója pedig globálisan nézve jó áron nyit majd. 25 000 euró alatti árcédulát terveznek, ami itthon nagyjából 10 millió forint. Ezzel nagy eséllyel nem lesz népautó nálunk, nyugatra viszont még lehet belőle az. Bár azt mondják, hogy az ID. 2 all praktikus, akár egy Golf (ez igaz) és megfizethető, mint egy Polo, utóbbi kevésbé tűnik annak. A magánvásárlók számára egy 8 millió forintról induló kisautó minden, csak nem megfizethető ma Magyarországon.

Ezzel együtt a bemutatón azt is elárulták, hogy emellett érkezik egy még kisebb modell 20 000 euró alatti áron, vagyis úgy tűnik, a hiányzó ID.1 és ID.2 modellek pár éven belül a sor elejére kerülnek a kínálatban. 2026-ig ráadásul 10 új modell bemutatását ígéri a Volkswagen. Ez rettentően rövid idő arra, hogy egy teljes új palettányi autót bemutasson egy gyártó. Arról nem volt szó, hogy ebből mennyi lesz a modellfrissítés, de ha csak a fele, akkor is komoly erőkkel áll bele a Volkswagen a bemutatókba.

Ebből az autóból pontosan az látszik, hogy a Volkswagennél sem értenek egyet teljesen azzal, ami az utóbbi években történik. Számos autó elszemélytelenedett, sok indokolatlanul nagy és magas, pláne feleslegesen erős.

2023-ban bemutatni egy olyan elektromos kisautót, ami nem crossover, még csak stílusában sem akar az lenni, nagy bátorság, de visszatér a gyökerekhez, ahol nincsenek túlzások, és ez az irány jó. Az autó praktikus és használható, a belső megoldásokkal újra közel kerül a felhasználóhoz a gombok által és nincs felesleges magamutogatás. Ez az irány szerethető. Talán tényleg összejön, amit a Volkswagen tervez.