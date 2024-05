A Stellantis rengeteg márkája párhuzamosan több modellstratégiát követ, hol az egyikből, hol a másikból építkezve. Ezzel egyrészt elkerülhető a sablonosság, másrészt viszont kiszámíthatatlanná is válik egy-egy új modell piaci pozicionálása.

Az Opel Fronteráról például eredetileg azt hittük, hogy hétszemélyes nagy SUV lesz, a Peugeot 5008 ellenpárja. Aztán kiderült, hogy nem: városi crossover lesz – akkor Peugeot 2008, értjük! De a jelek szerint mégsem értettük, mert az Opel Frontera most megejtett világpremierjén kiderült, hogy később hétüléses kivitelben is elérhető lesz az amúgy valóban városi méretű modell – ez pedig ugyanaz a trükk, amit a Citroën frissen bemutatott C3 Aircross modellje is tud.

A két modellt egymás mellé téve immár nem is kérdés, hogy pontosan ugyanarról az autóról van szó. A Citroën premierjekor csak vázlatosan említették a várható hajtásláncokat, és ez az Opel Frontera esetében sem változott: lesz akkumulátoros elektromos hajtáslánc, meg egy 48V-os hibrid. Utóbbi 100 és 136 lóerős benzinmotorral egyaránt elérhető lesz, amihez a villanymotor 28 lóerőt tesz hozzá. Az elektromos verzió kétféle akkumulátorcsomaggal lesz megrendelhető, az egyik 300, a másik 400 kilométer körüli hatótávolságot nyújt majd.

Ha már benne voltak, azt is elárulták, hogy az ötüléses kivitel csomagtartója valamivel több, mint 450 liternyi pakkot nyel el, ami a hátsó ülést lehajtva 1600 literre bővíthető. A kijelzők 10 colosak, a tetőcsomagtartó pedig statikusan 240 kilogrammal terhelhető, ezért aztán a feláras tetősínek mellé akár tetősátrat is vásárolhatunk majd a kocsihoz a tartozékpalettáról.

Fontos újítás, hogy – piactól függően – a Frontera akár online, mobiltelefonról is megrendelhető lesz, köszönhetően az opciók végletekig leegyszerűsített kínálatának. Első körben ez az online folyamat csak a megrendelés első fázisát jelenti, de később teljesen digitalizálni szeretnék a vásárlást, fenntartva persze az opciót, hogy hagyományosan, márkakereskedésben is köthessen szerződést az ügyfél, ha ragaszkodik hozzá.