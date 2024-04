Szinte napra pontosan egy évvel azután, hogy Latin-Amerikában bemutatta a helyi fejlesztésű C3 Aircross crossovert, a Citroën most Európába is elhozta azt, de már az időközben átdolgozott, új arculati elemekkel felruházva. A változás jóformán csak az orrészt érinti, a korábbi formai filozófia barokkos, pufók részletei helyett puritán, aszketikus vonalakat kap az autó, amelyek amúgy jobban is harmonizálnak az oldalfal, a C-oszlop, a hátfal kialakításával.

A 439 cm hosszú autó a B-SUV (városi crossover) szegmensben a nagyobbak közé tartozik, azonban annyira mégsem hatalmas, hogy bőségesen elférjen benne három üléssor, márpedig a Citroën ezt az opciót is áthozza Európába. Majd a személyes találkozáskor kiderül, van-e értelme egy ekkora autóba hét ülést beépíteni.

További tényeket nem közölt a Citroën, a tengelytávról is csupán annyit mondott, hogy az arányok „hosszú tengelytávot sejtetnek.” A hajtásláncok kínálatában belső égésű, full hibrid és elektromos egységek szerepelnek majd. Információk nincsenek, de mivel a C3 Aircross rokona a szintén új, szintén harmadik világból átemelt C3-nak, valószínű, hogy motorjaikon is osztoznak majd. Ez 44 kWh kapacitású akkut és 113 lóerős (83 kW) villanymotort, 100 lóerős, 1,2 literes turbómotort, és vélhetően a sztenderd 136 lóerős 48V-os hibridet jelenti majd.