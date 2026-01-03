Már az év közbeni részeredményeken is látszott, hogy a 2025-ös esztendő nem lesz olyan erős a Teslánál, mint a 2024-es volt. Ezt hivatalosan is megerősítette Elon Musk cége pénteken, amikor közölték a negyedik negyedéves, valamint az éves számokat. Ezekből kiderült, hogy tavaly 1,64 millió villanyautót adtak el, ami több mint 8 százalékkal kevesebb, mint amire 2024-ben képesek voltak (1,79 millió).

Egy nappal előttük a BYD tette közzé 2025-ös teljesítményét, akik nemhogy nem estek vissza, hanem valóssággal szárnyaltak tavaly az azt megelőző évhez képest. A kínai gyártó már 2024-ben is szorongatta a Teslát, hiszen 1,76 millió eladott villanyautójuk csak 30 ezerrel volt kevesebb, mint ami az első helyhez kellett volna. 2025-ben azonban 2,26 millió villanyautón adtak túl, így övék az elektromos autógyártók trónja.

Ahogy korábban a Vezess is megírta, a villanyautós piac csak Európából nézve tűnik úgy, mintha betonfalnak futott volna. A helyzet azonban az, hogy világszerte a tisztán elektromos járművek globális eladásai 2025 első három negyedévében 33,3 százalékkal emelkedtek, és elérték a 9 755 151 darabot. Erre többek között a BYD is jól ráérzett, akik sikerüket többek között Délkelet-Ázsiának és a Közel-Keletnek is köszönhetik.