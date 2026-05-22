A 2026-os Forma-1-es szezont egyértelmű előnnyel kezdte a Mercedes, mögöttük azonban már nem egyértelmű a helyzet. Az első futamokon inkább a Ferrari, a folytatásban viszont a McLaren lépett elő első számú kihívóvá. Utóbbitól aligha repesnek Maranellóban, céljuk a Kanadai Nagydíjon nem lehet más, mint az előrelépés.

Ezt a lépést Charles Leclerc azonban nem csak a Ferrari fejlesztéseitől várja, hanem esetlegesen az FIA-tól is. A Nemzetközi Automobil Szövetség ugyanis lehetőséget nyújt a gyengébb motorokat építőknek, hogy fejlesszék őket az ún. ADUO keretein belül. A dolog úgy fog kinézni, hogy a kanadai futamot követően a szövetség megméri az erőforrások teljesítményét, és az eredményeknek megfelelően engedi vagy épp nem engedi a gyártóknak, hogy hozzányúljanak motorjukhoz.

Ebben bízik tehát Leclerc, ugyanis úgy gondolja, a Ferrari-erőforrás nem csak a Mercedesétől, de a Red Bull-Ford egységétől is elmarad lóerők tekintetében. “Nehéz lesz [elkapni a Mercedeseket – a szerk.]. Nagy előnyük van. Nem tudom, hogy bekerülünk-e az ADUO-ba, de meglepődnék, ha nem, mert látom, hogy az egyenesekben hiányosságaink vannak a Mercedeshez, de még a Fordhoz képest is” – fogalmazott.

“Ez segíteni fog, hogy közelebb kerüljünk, de azt nem tudom, elég lesz-e arra, hogy behozzuk a lemaradásunkat. Ez attól is függ, milyen szintet kapunk, ha egyáltalán kapunk. De ha kapunk, akkor segíteni fog a közeledésben” – magyarázta.

Csapattársa, Lewis Hamilton is erős megszólalással kezdte a kanadai hétvégét: